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A股午後跳水創指跌逾3% 煤炭板塊走強

經濟脈搏 16:18 2021/05/07

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A股三大指數先升後跌，滬指收報3418點，跌0.65%；深成指失守14000點，收報13933點，跌1.95%；創指收報2910點，跌3.46%。總結本周， 滬指累計跌0.81%，連跌兩周，累計跌1.59%。

三大指數集體高開，開盤後走勢分化，滬指下探回升，深成指、創指震蕩下挫。午後三大指數跳水，滬指轉跌，最低見3416點；創指跌逾3%，近兩日累計下跌近5%。

截至收盤，滬指跌0.65%，報3418點，成交額達4111億元；深成指跌1.95%，報13933點，成交額達4728億元；創指跌3.46%，報2910點。成交額達1472億元。滬深兩市合計成交8839億元。

從板塊上看，煤炭、數字貨幣、有色板塊漲幅居前，新冠檢測、醫美概念板塊跌幅居前。

近期中澳關係再陷入緊張，國家發改委無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動，而澳洲是中國的第二大煤炭進口國。國盛證券指出，澳煤是動力煤期貨交割品的重要標的，因此澳煤進口若持續收緊會導致國內市場結構性缺貨格局難以解決。

展望後市，東方證券認為，行業間、個股間的分化會繼續，結構性機會大於整體性行情。一方面，4月底政治局會議定調「經濟恢復不均衡、基礎不穩固」，判斷政策環境整體偏暖，不必過分擔心二季度政策快速轉向風險；另一方面，上市公司一季度業績的高彈性，會對估值有部分消化，但由於白馬龍頭和成長風格的估值分位依然處於歷史較高位置，估值消化依然需要時間。

中國出口高景氣料能延續 人民幣面臨升值壓力

中國4月美元計出口按年增32.3% 進口增速創十年來最快

4月財新服務業PMI錄56.3創4個月高 通脹壓力不斷凸顯

責任編輯：尹航

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