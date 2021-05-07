【日本核廢水】汪文斌：奉勸日方正視國際關切 不要學鴕鳥

▲ 汪文斌要求日本停止將核廢水排海的錯誤決定

日本擬將福島核廢水排入海洋，引起中韓等周邊國家強烈不滿，但日本一直未正面回應。中國外交部發言人 汪文斌今日（7日）表示，中方再次敦促日方正視國際社會關注，停止有關錯誤做法 ，「我們奉勸日方，不要學鴕鳥，以為把頭埋在沙子裡就可以萬事大吉了」。

有媒體在外交部記者會上提問，日韓兩國的相關農業、漁業協會和從業人員相繼對核廢水排海一事表達反對立場，越南的外交部也主張應該採取負責任的態度應對核事故，中方有何評論？汪文斌回應稱，事年關系到全球海洋生態環境安全、各國人民生命健康，國際社會普遍對日方此舉可能帶來的影響表示強烈擔憂，在日本國內也遭到廣泛反對。 但時至今日，日本政府仍置國際責任、義務和道義於不顧，拒絕正面回應國際社會的關切。

「我們奉勸日方，不要學鴕鳥，以為把頭埋在沙子裡就可以萬事大吉了。」汪文斌表示，中方再次敦促日本政府正視國際社會的嚴重關切，停止危害全球海洋環境和國際公共健康安全的錯誤政策和做法。在福島核廢水處置問題上自覺接受國際社會，尤其是利益攸關方的實質參與、核查和監督。

福島核廢水在最高等級的核事故下產生，所含的放射性物質比普遍核電站的廢水多，放射性也更高。有專家曾指出，日本其他可以考慮繼續囤積一段時間，等污染濃度減降低再處理，或利用用核廢製作便於囤積的水泥，這樣做甚至不怕地震影響，但代價是非常昂貴，因此排入海洋顯然是當前最容易的方法。

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責任編輯：陳建錫

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