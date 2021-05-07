港粉追Mirror姜濤不算狂？內地粉絲這樣捧偶像  驚動官媒（有片）

Mirror姜濤生日，有粉絲出資為他賣廣告，被指太過瘋狂，但如跟內地追星相比又如何？愛奇藝選秀節目「青春有你」第三季由於把購買特定商品，與投票給偶像綑綁，結果出現粉絲大量購買牛奶飲料，換取投票權、牛奶倒掉也在所不惜。事件引發中央媒體《人民日報》等官媒狠批，北京市廣播電視局約談了愛奇藝

內地網路影音平台愛奇藝製播的偶像養成類真人選秀節目「青春有你3」原定8日舉行總決賽，不料在4日深夜忽然遭到北京市廣播電視局喊停。愛奇藝先於5日表達堅決服從，6日晚間再度發表聲明稱，「停止8日總決賽錄製」。

「青春有你3」被喊停的原因眾說紛紜，不過隨著一段「倒牛奶」的影片開始在網絡瘋傳，目前從官方定調到民間輿論，節目被查的理由為「集資買票」、「浪費食物」的行為，違反相關法令。

選秀節目商品與投票綑綁 引爆畸形現象

據中新經緯、經濟觀察報與AI財經社報道，「青春有你3」的主要贊助商之一是蒙牛旗下品牌「真果粒」，而粉絲可以藉由購買該品牌推出的花果輕乳系列飲品，取得飲料瓶蓋內的二維碼，為偶像投票。

報道指出，在這樣的「遊戲規則」驅動之下，粉絲大量集資購買飲料，但是「只要瓶蓋，不要牛奶」的情形越來越普遍，也造成這次倒牛奶的事件引發輿論熱議「集資買票」的陋習（見文末短片）。

報道引述上海漢盛律師事務所律師李旻的看法指出，這起事件表面上是藉由購買牛奶獲取二維碼來進行投票，但實質上仍舊是平台與生產商通過購買牛奶，變相鼓勵「花錢買票」，「不當行銷是導致打榜投票、浪費行為的根源」。

值得注意是，為了遏止這類選秀節目「集資買票」的風氣，中國官方於2020年2月時公布了「網路綜藝節目內容審核標準細則」，其中明確規定，「節目中不得設置『花錢買投票』環節，且不得刻意引導、鼓勵民眾藉由購物、充值等物質化手段，為選手投票、助力」。

粉絲買牛奶只為得到投票權 買了即倒掉

儘管如此，卻無法阻止粉絲的「熱情」。報道引述一名熱衷集資投票的資深偶像節目粉絲說法，「粉絲的購買力象徵的是偶像火不火的表現」。在自己支持的偶像沒有知名度之前，粉絲需要靠「課金」（花錢）向外界證明自己的偶像有實力，而商家也深諳粉絲心理，因而策劃出各式各樣的吸金活動。



報道進一步指出，去年「青春有你2」播出時，粉絲集資總額超過8900萬元（人民幣，下同）；其中，單一選手的粉絲集資總額達1500萬元。今年「青春有你3」比賽的過程之中，更有多名人氣選手在5小時內獲得超過600萬元的集資，顯示「集資買票」的事件並未受到相關規定上路而受到抑制。

人民日報：綜藝引發畸形打投 製作方應負責

作為中央媒體的《人民日報》也發聲，發表評論指出，網絡綜藝引發畸形打投，選秀鏈上的資方、製作方、平台、偶像、粉絲團等都有責任，但平台和製作方負有主體責任。

中國傳媒大學文化產業管理學院黨總支書記卜希霆說，這種模式中，選秀確實存在著畸形發展趨勢，這次倒奶事件其實是長期積累下的必然結果，「但也說明在治理這方面，沒有治本，可能還是存在懲罰的力度和機制不夠的問題，才使得這種現象愈演愈烈」。

責任編輯：鄧國強

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