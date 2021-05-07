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王毅主持今晚聯合國安理會會議 料與布林肯線上交鋒

國情動向 18:29 2021/05/07

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聯合國安理會本港時間今晚八時舉行視像會議，預料中美兩國外長將會就多邊主義議題交鋒。今次是雙方繼今年3月，在阿拉斯加舉行的中美高層戰略對話後的再次出席同一場和。

安理會將召開「維護多邊主義和以聯合國為核心的國際體系」高級別視像會議，由輪任主席國中國的外長王毅主持，美國國務卿布林肯和俄羅斯外長拉夫羅夫等會透過視像參與，是三人首度出席同一活動。

中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會指，當前新冠疫情仍在蔓延，全球經濟陷入衰退，糧食安全和氣候變化等非傳統安全挑戰層出不窮；同時「集團政治正在損害多邊機構的權威性和有效性，意識形態對抗正在削弱多邊主義的公正性和平等性」。

他指，在此背景下，這次會議有重要的現實意義，中國盼和安理會成員在內的各方，以會議為契機，重申對多邊主義的支持，維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序，以及維護國際和地區的和平安全。

美國國務院早前預告，布林肯將於會上強調維護以規則為基礎的國際秩序，是必不可少的核心原則。布林肯曾表示，美國未試圖阻擋或遏制中國，但希望維護基於規則的國際秩序。

G7外長會議 美國據報提議共抗中國經濟脅迫

【中美角力】彭博：拜登或保留特朗普年代中國投資禁令

布林肯：中美軍事對抗  極不符兩國利益（有片）

責任編輯：蒯宇澄

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布林肯 疫情 拉夫羅夫 外交 經濟 美國國務院 王毅 阿拉斯加 氣候暖化 政治

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