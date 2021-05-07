王毅主持聯合國安理會會議：需合作以實踐真正多邊主義（第二版）

聯合國安理會今晚舉行視像會議，由輪任主席國中國的外長王毅主持，美國國務卿布林肯參與，這是兩人繼今年3月舉行中美高層戰略對話後，再度會面。

王毅表示，各國面對疫情及百年一遇的大變局，需要堅持以往共贏的合作模式，並踐行真正的多邊主義。他強調，各方需要真正的合作，而不是零和遊戲；需要在各國平等和互相尊重的基礎上展開對話和合作。

布林肯發言時亦重申多邊主義仍然是應對全球挑戰，包括新冠疫情和氣候變化的最佳方法。

中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會指，當前新冠疫情仍在蔓延，全球經濟陷入衰退，糧食安全和氣候變化等非傳統安全挑戰層出不窮；同時「集團政治正在損害多邊機構的權威性和有效性，意識形態對抗正在削弱多邊主義的公正性和平等性」。

他指，在此背景下，這次會議有重要的現實意義，中國盼和安理會成員在內的各方，以會議為契機，重申對多邊主義的支持，維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序，以及維護國際和地區的和平安全。

美國國務院早前預告，布林肯將於會上強調維護以規則為基礎的國際秩序，是必不可少的核心原則。布林肯曾表示，美國未試圖阻擋或遏制中國，但希望維護基於規則的國際秩序。

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責任編輯：蒯宇澄

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