玻璃橋竟能被風吹脫  遊客命懸一線畫面曝光（多圖）

▲ 玻璃橋竟能被風吹碎 遊客命懸一線畫面曝光（多圖）

許多風景區都會設置透明底的玻璃吊橋，讓民眾體驗走吊橋的樂趣，同時也不會擋住下方的絕美風光。不過，日前吉林一個風景區發生一宗驚人的事件，吊橋上的玻璃突然掉落，一位遊客困在上面，一度嚇到腿軟，如今驚悚的畫面也曝光了。

根據「紅星新聞」報道，事件發生在吉林省延邊州龍井市的琵岩山風景區，裡頭有座高空玻璃吊橋，日前因風大導致棧道上的玻璃掉落，當時上面還有一名遊客、高懸於260米，嚇得雙腿發軟，死死抓住扶手，所幸最後在工作人員的引導下，遊客順利爬到安全的地方，結束了這場高空驚魂記。目擊者表示，當時風一度大到把玻璃吹到立起，讓旁人捏了一把冷汗。

一名遊客高懸於260米

這則新聞曝光後，引來大批網友留言討論，大家都十分同情那遊客的遭遇，「這個人的心理陰影面積該有多大啊」、「這簡直是我這種恐高症最害怕的事情」、「我噩夢裡的情景出現了」，也有人痛批風景區風大還照常運作，實在是賺錢不要命。

琵岩山位於龍井市西南部，距龍井市中心區3公里處，是龍井市天然的山體公園。山中存有境內新石器時代文化遺存，以及反日鬥爭活動遺址。琵岩山署長白山支脈一英額嶺的底丘陵地，最高峰海拔高度為494.50米，山體總面積約4.5平方公里。

▲ 遊客、高懸於260米，嚇得雙腿發軟。

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責任編輯：鄧國強

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