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首屆消博會海南登場 習：世界共享中國市場機遇

經濟脈搏 21:16 2021/05/07

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首屆中國國際消費品博覽會今日起一連4天在海口舉行，有來自境內外參展企業近1500家，來自約70個國家和地區。這是內地力拓「雙循環」內需消費的最新舉措，也是海南自貿港藉助疫情後消費回流熱潮，打造「全球消費精品中心」的重點佈局。

消博會與上海進博會、北京服貿會是內地「雙循環」戰略下三大最重要展會，主要聚焦生活消費、珠寶鑽石、高級食品保健品。法國化妝品牌歐萊雅集團、英國奢侈品Burberry 、特斯拉等國際品牌有參展，香港企業則有周大福、周生生、利豐供應鏈、嘉里大通及宏嘉物流等企業。

國家主席習近平致賀信表示，舉辦中國國際消費品博覽會，提供一個全球消費精品展示交易平台，有利於世界各國共享中國市場機遇，有利於世界經濟復甦和增長，也有利於中國為世界提供更多優質消費品。

香港貿發局華南區首席代表吳文慧表示，海南與香港往來密切，香港是海南最大的外商直接投資來源地，近年海南自貿港推出很多政策，對香港消費企業來說是機會，「海南目前的免稅消費很火爆，香港的經驗和人才很契合這個新市場，雙方合作空間很大。」

境內外參展企業近1500

普華永道內地消費市場行業主管合夥人葉旻表示，剛過去的五一假期內地消費快速增長，海南及很多城市的消費增速已超過疫情前的2019年，顯示內地消費市場預期非常積極，很多國際品牌也加碼對內地的投入，爭取疫情後留在內地的消費力。

她說，內地消費市場是個複合市場，外資品牌進入中國可以迅速發展，但要根據自身產品特點聚焦精準的細分市場，並且深入研究賽道，緊跟內地市場的下消費變化，適應各種新鮮玩法。

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「跟隨戰略已經不足夠，因內地市場變化太快，所有賽道每年都會冒出新的品牌」，她表示，新一代的消費者消費習慣也快速迭代，品牌忠誠度不高，這對新企業來說是機會，「要根據目標客群的消費偏好制定快速策略，打造一些快速吸引眼球的產品出來。」

海南自2018年升格為自貿港後，推出一系列政策吸引國際品牌打造「消費天堂」，今次參會的不少企業都表示，看好海南消費市場潛力，但很多政策的細節仍不明確，訊息透明度有待提高，令他們目前仍在觀望。有參展商表示，今次消博會有不少臨時變化，比如早前允許在現場展出和銷售的品類在開幕前一天被告知禁售，政策變化令企業措手不及，以及一些具體招商細節也仍未明確，令企業投資計劃難以推進，期待隨著自貿港建設推進，海南在難得的歷史機遇下，能有更好的營商環境和政策落地。

本報駐北京記者　潘攀海南報道

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