【WHO緊急使用】國藥疫苗擴大使用  應對發達國家囤積（第二版）

▲ 國藥疫苗獲世衛認證後，有望得到更多國家採購及批准使用

世衛（WHO）7日將國藥新冠疫苗列入「緊急使用清單」，分析指，這代表了國藥疫苗的安全性、功效、質素等都具相當的保證，有望在短期內被納入全球疫苗實施計劃（COVAX）的採購清單，加快該疫苗在全球範圍的廣泛分發，同時也讓其他國家有信心加速其批准過程，以便進口該疫苗並進行接種。

（新增末段專家解讀）

「緊急使用清單」是WHO的緊急用途清單程序（EUL），是一個基於風險的程序，其透過疫苗在二期、三期的臨床試驗數據進行嚴格評估，確保疫苗達到必要的質量、安全性和有效性標准，從而擴大疫苗供應。有助於聯合國組織、其他國家及機構確定疫苗產品的可接受性，加快向緊急地區提供產品，該程序還允許各國加快監管部門批准疫苗進口。ＷHO專家稍早前的報告中指，國藥疫苗的整體有效率達78.1%，能夠有效助18至59歲成年人預防感染。

國藥獲得世衛認證 究竟意味著甚麼？

新華社指，國藥疫苗獲批，擴大了全球疫苗的普及性和可負擔性，一些發達國家正搶購、囤積疫苗，發展中國家卻一劑難求，解決疫苗的分配鴻溝迫在眉睫。中國疫苗將6劬更好踐實它作為公共產品的理念，加速擴大全球疫苗覆蓋面，為世界盡早控制疫情提供選擇方案。同時，本次加強了國際社會對「中國研發」、「中國製造」的認知，近期多國元首和政府首腦帶頭接種中國疫苗，就是用實際行動為中國疫苗投下「信任票」。

彭博社指，全球缺少新冠疫苗的國家愈來愈傾向向中國尋求幫助，盡管美國一直試圖強調自己的疫苗供應能力，但相比之下，美國和歐盟還在緩慢應對本國的新冠肺炎疫情，前者幾個月來一直忙於國內的疫苗接種工作，還因囤積疫苗而遭到強烈批評，降低了世界上其他國家對它的期待。

事實上，美國外交關係委員會全球衛生問題高級研究員、中國專家黃延中也稱，「中國已經不僅是最大的（疫苗）出口國。對很多國家來說，中國已成為唯一的選擇。」

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責任編輯：陳建錫

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