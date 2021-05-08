  • 30°C
香港時間 : 2021508日 (六) 12:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

世衛評國藥新冠疫苗 這方面比莫德納、輝瑞優勝

國情動向 11:24 2021/05/08

分享：

國藥疫苗成為第6款獲世衛（WHO）批准的新冠疫苗，同是也是清單上首款滅活疫苗。世衛在聲明中指出，國藥疫苗易於儲存的特點，使其非常適用於資源匱乏的環境。相比美國莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer）等儲存條件要求較高的疫苗，國藥疫苗更易於分發，成本更低，對發展中國家來說特別關鍵。

聲明提到，國藥疫苗是第一款攜帶疫苗瓶監測器的疫苗，疫苗瓶上的小標籤會因疫苗受熱而改變顏色，便於衛生工作者判斷疫苗是否安全可用。國藥集團疫苗儲存條件為2至8攝氏度，現有疫苗冷鏈系統、甚至家用冰箱即可滿足要求。莫德納儲存溫度為零下20攝氏度，輝瑞更需要存放在零下70攝氏度的環境中。

對於接種上的建議，世衛認為國藥疫苗應用於18歲及以上人士，採用兩劑注射、相隔時間為3至4星期。在參與試驗的所有年齡組別中，國藥疫苗對出現症狀患者和住院患者的有效率為79%。此外，世衛不建議對其設置使用年齡上限，因數據顯示對老年人可能亦有保護作用，但需要密切監察其接種後的反應。

【中國疫苗】世衛列中國國藥新冠疫苗「緊急使用清單」

【新冠疫苗】國藥獲得世衛認證 究竟意味著甚麼？

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

地緣政治 傳染病 治療 疫情 外交 副作用 新冠肺炎疫情 香港 輝瑞 疫苗

上一篇文章

美國「抗中法案」節細曝光 斥1100億美元攻半導體、AI技術

下一篇文章

【新冠疫苗】國藥獲得世衛認證 究竟意味著甚麼？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國「飛龍-2」無人隱形轟炸機原型機下線　號稱將領先美軍在研B-21（組圖）
中國「飛龍-2」無人隱形轟炸機原型機下線　號稱將領先美軍在研B-21（組圖）
拜登大計終成形：欲遏中國 先學中國
拜登大計終成形：欲遏中國 先學中國
「中國太空站拒絕美國申請加入」炸網 實情是這樣的
「中國太空站拒絕美國申請加入」炸網 實情是這樣的
東風17導彈升級版曝光 竟跟國慶閱兵完全變了樣
東風17導彈升級版曝光 竟跟國慶閱兵完全變了樣
「奪島神器」服役 海南艦曬「海上攤煎餅」絕技（有片）
「奪島神器」服役 海南艦曬「海上攤煎餅」絕技（有片）
美國海軍士兵私拍遼寧艦戰機降落 驚嘆「WOO」
美國海軍士兵私拍遼寧艦戰機降落 驚嘆「WOO」