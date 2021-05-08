世衛評國藥新冠疫苗 這方面比莫德納、輝瑞優勝

國藥疫苗成為第6款獲世衛（WHO）批准的新冠疫苗，同是也是清單上首款滅活疫苗。世衛在聲明中指出，國藥疫苗易於儲存的特點，使其非常適用於資源匱乏的環境。相比美國莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer）等儲存條件要求較高的疫苗，國藥疫苗更易於分發，成本更低，對發展中國家來說特別關鍵。

聲明提到，國藥疫苗是第一款攜帶疫苗瓶監測器的疫苗，疫苗瓶上的小標籤會因疫苗受熱而改變顏色，便於衛生工作者判斷疫苗是否安全可用。國藥集團疫苗儲存條件為2至8攝氏度，現有疫苗冷鏈系統、甚至家用冰箱即可滿足要求。莫德納儲存溫度為零下20攝氏度，輝瑞更需要存放在零下70攝氏度的環境中。

對於接種上的建議，世衛認為國藥疫苗應用於18歲及以上人士，採用兩劑注射、相隔時間為3至4星期。在參與試驗的所有年齡組別中，國藥疫苗對出現症狀患者和住院患者的有效率為79%。此外，世衛不建議對其設置使用年齡上限，因數據顯示對老年人可能亦有保護作用，但需要密切監察其接種後的反應。

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責任編輯：陳建錫

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