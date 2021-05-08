美國「抗中法案」節細曝光 斥1100億美元攻半導體、AI技術

▲ 美國將加大對關鍵技術的投資，以應對來自中國的競爭

中美科技戰白熱化，《路透社》7日取得美國參院的立法草案文件指，美國擬在5年內對基礎和先進科技研究方面投資1,100億美元，並限制中國企資參與美國的一些建造項目，以應對來自中國不斷上升的競爭壓力。北京曾多次表示，中方致力與美方發展合作共贏的關係，呼籲美方停止推動針對中國的消極議案。

該《無盡前沿》法案（Endless Frontier Act））的文件長達131頁，將授權將950億美元的大部分資金用於關鍵技術領域，包括人工智能、半導體、量子計算、先進通信、生物技術和先進能源等，並撥款100億美元，設立至少10個區域技術中心，以及建立供應鏈危機應對計劃，解決芯片缺口等問題。

法案還尋求促進基礎研究、加速創新，推動關鍵礦產開採戰略和技術，以消除「國家對易受供應中斷影響的礦產和礦物材料的依賴」。同時，它還將阻止中國企業在沒有獲得豁免的情況下，參與「美國製造」項目。該項目由美國政府和企業主導，旨在增強工業競爭力，減少能源使用，加強國家安全。

法案還將指示商務部建立「供應鏈韌性和危機應對項目」，以增加供應鏈在面臨流行病、網絡攻擊、地緣政治、大國衝突等的抵禦和恢復的能力。法案已由參議院商務委員會主席Maria Cantwell和該委員會最高共和黨人Roger Wicker修改，將於下周進行辯論。

此外，共和黨籍眾議員Andy Barr也提出法案，要求美國政府向FBI提供資源，以打擊中國在美國大學裡的「間諜活動」。該法案建議設立56個新的聯邦調查局特工職位，專門調查中國人才交流計劃「千人計劃」等竊取技術的行為。北京已嚴厲駁斥有關說法，強調中國的科技發展從不靠偷和搶。

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責任編輯：陳建錫

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