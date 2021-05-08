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過肥、腿粗、有肚腩 內地逾六成大學生為身材焦慮

社會熱點 15:02 2021/05/08

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內地《中青網》近日就「身材滿意度」訪問全國近8,000名大學生，近五成對當前身材不滿意，逾六成對身材問題感到焦慮，腿粗、有肚腩，以及影響審美的因素，是最主要的擔憂。逾八人成表示為身材作出過改變，大多數同意堅持運動是有效的改善方法。

調查顯示，46.04%大學生對自己身材不滿意，6.79%為非常不滿；62.25%的大學生認為自己有過身材焦慮。53.96%人對身材感滿意。原因方面，腿粗、過胖、有肚腩的，分別佔27.86%、25.03%、25%；影響視覺審美、身材超出預期範圍、要求嚴格導致焦慮的，分別佔29.23%、21.19%、19.84%。

呼倫貝爾職業技術學院學生董雯雯為自己身材打70分，原因是「身高有些矮，腿上的肉有點多」。她擔心夏天到來，腿粗穿不了小裙子，讓她非常難過。為了能夠達到滿意身材，她近期開始減少食物攝入，爭取在端午節前把腿瘦下來。南京財經大學學生陳冕因疫情在家缺乏運動，讓他開始出現肚腩，直到現在天​​氣轉熱衣服穿得單薄，問題愈加明顯。這讓陳冕覺得影響了自己的美觀，甚至還有一點焦慮，他決定通過夜跑、回寢室做收腹運動來瘦身。

逾八成大學生會為自己的身材做出改變，68.1%通過運動減肥做出改變，其次是制定計劃、節食和健身房鍛煉，分別佔60.47%、33.79%、24.25%。對於如何緩解身材焦慮這問題，78.01%人認為應該堅持運動，其次是認為合理飲食、充足睡眠和調整心態。

華北理工大學材料學院輔導員李旺澤指，身材焦慮作為心理問題，正成為一個值得關注和需要加以矯治的心理行為問題。要引導大學生建立正確的身材審美觀，身材審美要因人而異，個體身材都有其獨特性，健康的身材審美觀應該比較多元。他指身體比身材還重要，不要為了身材過度節食、過量運動。

責任編輯：陳建錫

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