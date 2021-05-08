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長征火箭殘骸返程在即 監測網站：將劃過台灣上空

國情動向 16:29 2021/05/08

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長征火箭的殘骸將返回大氣層，有指可能劃過台灣上空

搭載中國太空站核心艙的長征火箭，殘骸將返回地球。美國航太公司指出，其將在未來24小時內墜落，很大機會在非洲東北部的蘇丹上空進入大氣層，但以角度計算，美國芝加哥、紐約、意大利羅馬，以及北京亦是有可能的地區。另有監測網站估計，殘骸可能會劃過台灣上空。

至於何時墜落，航太公司指，預計火箭殘骸會在世界標準時間（UTC）9日清晨3時43分墜地，不過誤差正負值有16個小時，所以實際時間會有所變化。監測網站orbiting now的模擬軌跡圖則顯示，殘骸在8日晚間10時12分，以及9日清晨5時55分，將分別通過台灣北部、南部上空。

非牟利組織Virtual Telescope天文學家馬西（Gianluca Masi）在意大利拍到首張長征火箭殘骸的照片。他在社交網站上公開，盡管拍照當下，太陽已經位於地平線下，但天空卻異常明亮，表明殘骸當時以極快的速度飛越天空。

搭載太空間核心艙的長征五號B遙二運載火箭

對於西方有輿論指，殘骸可能墜落有人區域，甚至造成傷亡。中國外交部、官媒已反駁有關說法，指絕大多數零件將在返程中燃燒殆盡，對航空活動及地面造成危害的概率極低，墜落地點也估計在國際海際，公眾無必要恐慌。

西方炒作「中國火箭殘骸失控墜落」 外交部一句話反駁（第二版）

天和核心艙「豪宅」高過5層樓 大於國際太空站任何艙

中國太空站首戰告捷 天和核心艙發射圓滿成功

責任編輯：陳建錫

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