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長征火箭殘骸已墜落馬爾代夫附近  美軍緊盯

國情動向 15:08 2021/05/09

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長征五號B遙二運載火箭上周將中國首個大空站核心艙「天和」號送上預定軌道後，殘骸香港時間周日（9日）上午重返大氣層，墜落於馬爾代夫附近印度洋海域。中方指大部份火箭結構已在大氣層中燒蝕銷毀，而美軍則全程緊盯。

國家航天局官方微博周日早上公布，據中國載人航太工程辦公室消息，經監測分析，長征五號B遙二運載火箭殘骸已於當天上午10時24分，重返大氣層，落區位於東經72.47°，北緯2.65°周邊海域，絕大部分在進入大氣層過程中燒蝕銷毀。

若對照Google Earth，中方公布的東經72.47度、北緯2.65度火箭墜落位置，約在印度西南方的印度洋海域。路透社稱位置約在馬爾代夫群島西方。

大部份火箭結構  在大氣層燒蝕銷毀

路透社又指，中國載人航天工程辦公室早前指出，長征五號B遙二運載火箭末級殘骸預定於上午10時12分左右重新進入地球大氣層，誤差範圍為前後加減15分鐘；而再入區域中心點，位於東經28.38°、北緯34.43°。

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美方緊盯今次中國火箭殘骸重返大氣層。隸屬美國國防部的美國太空司令部（Space-Track）官方網站在緊接的早上11時16分在官方推特（Twitter）報告，長征五號B遙二火箭已經「重新進入」大氣層，預期落入印度洋。

隨後，美國政府資助的NGO航空航天公司（Aerospace Corporation）也轉發該則貼文證實消息。

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搭載中國太空站「天和」核心艙的長征五號B遙二運載火箭4月29日在海南發射升空，天和核心艙在飛行492秒後，同長征火箭主體結構分離，進入預定軌道；而重約22噸的火箭主體結構因為同大氣層之間的交互作用越來越強，令到火箭往地球方向墜落。

中國外交部曾駁斥「失控」之說

報道指，歐美多國密切追蹤了長征五號火箭殘骸在太空軌道的情況，相信殘骸以每小時27600公里的速度飛行，大約90分鐘環繞地球一圈。

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此前報道指出，由於地球表面近3/4是由海洋覆蓋，所以沒被大氣層高溫燃毀的殘骸，極可能會落入水域。哈佛天文學家麥道威（Jonathan McDowell）表示，排除4個推進器重量不計，長征五號B遙二火箭主體淨重大約是21公噸，其殘骸仍有可能落在陸地上。

對於外媒曾宣稱長征火箭殘骸「失控」。中國外交部7日聲明，大部份的殘骸將在重返大氣層時燃燒，不太可能造成任何傷害。

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責任編輯：鄧國強

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