  • 30°C
香港時間 : 2021509日 (日) 17:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

紹興「史上最大」基建完工前夕倒塌  被疑豆腐渣？（有片）

社會熱點 15:59 2021/05/09

分享：

浙江紹興市一座即將完工、預訂下月驗收的橋樑發生倒塌，橋面掉入河中，現場無人傷亡。這座橋梁屬於杭紹台高速公路的紹興城區段，號稱是當地歷來規模最大的基建，總投資368.4億元人民幣、折合逾444億港幣。

紹興交通建設公司通報，事發在8日下午5時48分左右，紹興市在建的杭甬運河拱橋局部垮塌。現場無人員傷亡，原因正在調查中。這項工程的施工單位為江蘇省交通工程集團有限公司。

新京報播出的影片顯示，坍塌的橋梁掉入河中，並當場埋壓了一輛吊車。

號稱紹興歷來最大基建

公開報道顯示，杭紹台高速公路全長約162.3公里，總投資約368.4億元人民幣，號稱是紹興有史以來最大的基礎設施項目。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

山西臨汾飯店倒塌增至29死 壽宴變慘劇

西安明秦王府城牆倒塌4人傷 連日降雨現裂縫（有片）

其中，紹興城區段約28公里，預定5月底完成施工，6月底完成交工驗收並通車。紹興城區段是全線開工最晚的一段，其他段均已通車。

報道指，若是已通車的橋梁坍塌，將造成更大的傷亡損失。去年11月1日，天津市濱海新區南環鐵路橋梁在維修時坍塌，事故共造成7死5傷。2019年10月10日，江蘇無錫312國道往上海高架路段坍塌，造成3死。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解
 

相關文章

山西臨汾飯店倒塌增至29死 壽宴變慘劇
2020/08/30
山西臨汾飯店倒塌增至29死 壽宴變慘劇
西安明秦王府城牆倒塌了？官方稱只是保護牆（有圖有片）
2020/08/09
西安明秦王府城牆倒塌了？官方稱只是保護牆（有圖有片）
西安明秦王府城牆倒塌4人傷 連日降雨現裂縫（有片）
2020/08/08
西安明秦王府城牆倒塌4人傷 連日降雨現裂縫（有片）

你可能感興趣

山西臨汾飯店倒塌增至29死 壽宴變慘劇
19:25 2020/08/30
山西臨汾飯店倒塌增至29死 壽宴變慘劇
西安明秦王府城牆倒塌了？官方稱只是保護牆（有圖有片）
18:18 2020/08/09
西安明秦王府城牆倒塌了？官方稱只是保護牆（有圖有片）
西安明秦王府城牆倒塌4人傷 連日降雨現裂縫（有片）
18:04 2020/08/08
西安明秦王府城牆倒塌4人傷 連日降雨現裂縫（有片）
工業意外 意外事故 基建 江蘇省 中國 交通

下一篇文章

河北「五指山」景區職員扮孫悟空 慘遭遊客狂餵香蕉（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

專家警告神秘尼帕病毒大流行　中國致死率遠超新冠
專家警告神秘尼帕病毒大流行　中國致死率遠超新冠
星巴克限時送咖啡 蒙面客帶桶來裝結果這樣（多圖）
星巴克限時送咖啡 蒙面客帶桶來裝結果這樣（多圖）
【UFC 261】張偉麗被美國「暴徒玫瑰」一分鐘KO 林書豪抱不平（有片）
【UFC 261】張偉麗被美國「暴徒玫瑰」一分鐘KO 林書豪抱不平（有片）
姚明基因好強勁！女兒10歲高170厘米 路人詫異（多圖）
姚明基因好強勁！女兒10歲高170厘米 路人詫異（多圖）
83歲教授徵22歲妻承諾月給千萬美元？女婿解謎團（組圖）（第二版）
83歲教授徵22歲妻承諾月給千萬美元？女婿解謎團（組圖）（第二版）
「太極掌門」敗給徐曉冬後 如今再遭6健身教練打到入院（有片）
「太極掌門」敗給徐曉冬後 如今再遭6健身教練打到入院（有片）