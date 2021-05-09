紹興「史上最大」基建完工前夕倒塌  被疑豆腐渣？（有片）

浙江紹興市一座即將完工、預訂下月驗收的橋樑發生倒塌，橋面掉入河中，現場無人傷亡。這座橋梁屬於杭紹台高速公路的紹興城區段，號稱是當地歷來規模最大的基建，總投資368.4億元人民幣、折合逾444億港幣。

紹興交通建設公司通報，事發在8日下午5時48分左右，紹興市在建的杭甬運河拱橋局部垮塌。現場無人員傷亡，原因正在調查中。這項工程的施工單位為江蘇省交通工程集團有限公司。

新京報播出的影片顯示，坍塌的橋梁掉入河中，並當場埋壓了一輛吊車。

號稱紹興歷來最大基建

公開報道顯示，杭紹台高速公路全長約162.3公里，總投資約368.4億元人民幣，號稱是紹興有史以來最大的基礎設施項目。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

山西臨汾飯店倒塌增至29死 壽宴變慘劇

西安明秦王府城牆倒塌4人傷 連日降雨現裂縫（有片）

其中，紹興城區段約28公里，預定5月底完成施工，6月底完成交工驗收並通車。紹興城區段是全線開工最晚的一段，其他段均已通車。

報道指，若是已通車的橋梁坍塌，將造成更大的傷亡損失。去年11月1日，天津市濱海新區南環鐵路橋梁在維修時坍塌，事故共造成7死5傷。2019年10月10日，江蘇無錫312國道往上海高架路段坍塌，造成3死。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

