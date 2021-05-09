▲ 美開放疫苗專利心裡矛盾？研防敏感技術落入中俄

拜登（Joe Biden）政府上周表態，支持豁免新冠疫苗專利保護，但此舉卻令政界、行業憂慮技術將無償落入競爭對手中國、俄羅斯手上。路透社引述消息稱，拜登政府為釋除這一疑慮，正在研究如何確保豁免新冠疫苗的專利保護的舉動，能幫助到貧窮國家之餘，又不會將敏感生物製藥技術交給中國和俄羅斯。

美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）5日稱，爲應對新冠疫情，美國政府支持暫時豁免與新冠疫苗相關的知識産權保護。

路透社聲稱，一些公司以及美國官員擔心此舉會讓中國「跳過多年的研究」，並且「蠶食美國在生物製藥領域的優勢」。

美官員：挽救生命是首務 但也要防中俄

報道還說，一些拜登政府的高級官員宣稱盡管挽救生命是第一要務，但美國將在放棄專利生效之前審查此舉對「中國和俄羅斯的影響」，以確保其「符合目的」。

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此外，路透社又引述一些業內人士指，一份由美國政府製作、並與行業代表分享的文件也承認，政府擔心知識產權共享可能會損害美國相對於中國的競爭優勢。

這份文件還提到，拜登政府認爲可以通過世貿組織談判解決這些問題，但沒有具體說明如何解決。消息人士補充說，拜登政府的一些機構對如何在預計耗時數月談判中解決這些擔憂，存在著分歧。

路透社報道提到，白宮發言人和美國貿易代表辦公室尚未對此發表評論。

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據報道，輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）公司的發言人沒有回應置評請求，而諾瓦瓦克斯（Novavax）公司發言人7日向路透社提交了該公司反對專利豁免的聲明，該聲明稱，「削弱知識產權保護，不會實現疫苗的公平獲取」。

輝瑞和莫德納用mRNA技術 是全球首創

報道援引一些分析人士的話稱，一旦交出專利，對技術使用實施限制可能非常困難。報道稱，輝瑞和莫德納公司使用的信使核糖核酸（mRNA）技術是一種新開發的生物技術，然而中俄也有自己的疫苗，並且沒有使用這種技術。

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環球時報指，美國此前多次在知識產權問題針對中國。時任外交部發言人耿爽曾表示，「中美兩國加強科技交流與合作，符合雙方共同利益，也有利於推動科技進步，造福全人類。我們敦促美方摒棄冷戰思維和零和博弈的過時觀念，正確看待並維護中美在科技、人文領域的交流合作，多做有利增進中美互信與合作的事，要『拉手』而不是『鬆手』，要『拆牆』而不是『築牆』。另外，美方所謂中方盜竊知識産權的指責完全是不實之詞」。

近日在被問到中國是否會放棄對新冠疫苗的知識產權保護時，中國外交部發言人汪文斌日前表示，中方支持關注疫苗的可及性問題。中方期待各方在世貿組織的框架下積極進行建設性討論，爭取達成有效和平衡的結果。中方願爲促進疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性做出自己的貢獻。

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責任編輯：鄧國強

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