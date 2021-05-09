全國人口普查數據周二揭曉 較原時程晚1個月

國家統計局原定4月上旬公布第7次全國人口普查數據，據稱因數據量大，仍在處理過程中，推遲至本月11日（周二）公布。外界關注，中國是否已進入人口負增長。

第7次人口普查於2020年11月1日舉行，普查內容涵蓋姓名、公民身分號碼、性別、年齡、民族、受教育程度、行業、職業、遷移流動、婚姻生育、死亡、住房情況等。

外界關注，這次人口普查反應的人口結構變化是否會促使計畫生育政策進一步放寬；由於普查涉及住房情況，外界也關注，這是否是為推出「房產稅」而鋪路。

稍早前有外媒引述知情人士說，第7次中國人口普查將報告全國總人口不到14億。由於中國官方先前表示人口已在2019年底超過14億，這項消息無異於表示中國人口進入負增長。之後在4月29日，國家統計局官網公布，「據了解，2020年，我國人口繼續保持增長，具體資料將在第7次全國人口普查公報中發布。」

中國在1949年後共進行過6次全國人口普查，分別在1953年、1964年、1982年、1990年、2000年和2010年。

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責任編輯：尹航

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