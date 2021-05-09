【母親節】央視罕曝習近平與母親往事 母勉兒：高處不勝寒（多圖）

今天是一年一度母親節，央視特別介紹中共總書記習近平和母親齊心的故事。報道指習近平的母親齊心是抗日戰爭初期在太行烽火中投身革命並加入中共，而後奔赴延安的八路軍女戰士；習父習仲勛對妻子也讚賞有加，他曾對子女說：「你媽媽是個優秀的共產黨員！」。報道稱，重言傳、重身教，教知識、育品德，母親的言傳身教，為習近平樹立了榜樣。

報道並提到習近平和母親之間的默契與「約定」。1939年3月，年僅15歲的齊心在太行抗日烽火中參加革命，同年在反「掃蕩」鬥爭中加入中國共產黨，在抗大（抗日軍政大學）革命熔爐中鍛煉成長，樹立了共產主義理想。1943年，綏德的窯洞裡，齊心第一次看到掛在牆上的毛澤東為習仲勛題寫的「黨的利益在第一位」八個大字。那一年，她19歲。

習近平母親齊心 15歲投入革命

報道說，在長期革命鬥爭中，齊心顧全大局，堅持在基層工作，默默奮斗在組織安排的各個崗位上。後來，齊心這樣回想一生中兩段使她受益匪淺的經歷：

一是在前方抗日根據地兩年，經受了戰火的考驗，抗大熔爐艱苦的戰鬥生活培養了我革命樂觀主義的情操，堅定了革命鬥爭意志，樹立了共產主義人生觀。 二是在陝甘寧邊區農村做基層工作八年，在勞動人民的哺育下，和他們建立了深厚感情。

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報道接著提到少年時期的習近平。同樣十五歲的年紀，1969年1月13日，習近平背起行囊，下鄉來到陝北梁家河成為一名知青，在這裡度過了7年的青春歲月。習近平曾在文章中寫道：

十五歲來到黃土地時，我迷惘、徬徨；二十二歲離開黃土地時，我已經有著堅定的人生目標，充滿自信。

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那幾年，習近平在梁家河跟鄉親們吃一處、住一處、勞動在一處，接受艱苦生活的磨煉，過了「跳蚤關、飲食關、生活關、勞動關、思想關」。

齊心曾對兒子習近平說：高處不勝寒

報道說，在梁家河，習近平曾先後書寫8份入團申請書、10份入黨申請書。1974年1月，習近平正式成為了一名中國共產黨黨員，那一年，他二十歲。

知青歲月裡，齊心親手給習近平縫製的針線包，一直陪伴著他。針線包上繡的「娘的心」三個字，是母子深情的凝結，是齊心革命生涯中對人民的無怨付出，是對孩子們奉獻國家的無悔支持，是飽經風雪始終不渝的初心。

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報道提到，注重家庭教育的齊心影響著習近平整個的成長過程。她循循善誘，經常依照家裡的規矩給在外地工作、走上領導崗位的習近平寫信，告誡他「高處不勝寒」，並囑咐他要從嚴要求自己。

齊心在中央黨校工作時 與家人離多聚少

報道說，清清白白做人、乾乾淨淨做事、坦坦蕩蕩為官，是習近平和母親的「約定」。

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據報道，齊心在中共中央黨校工作時，單位離家較遠，她和家人總是離多聚少。只有到了周末她才能搭乘公車回家一次，到家已是晚上八九點鐘，星期日晚上還要趕回單位上班。但齊心卻從沒考慮過是否和孩子們多待上一會兒，甚至是否調換一下工作，離家近一些。那時，她心裡想的就是服從組織安排，不能耽誤工作，甚至孩子患了重病，她也沒有請過假。

齊心把習仲勛叮囑她「工作好、學習好、一切事情都處理好」的話，當作人生座右銘，同樣也以此勉勵習近平。

2001年春節，齊心透過電話問候、叮囑習近平，「只要你把工作做好了，就是對爸爸媽媽最大的孝心，這就是對家庭負責，也對你自己負責，這都一致的」。

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責任編輯：鄧國強

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