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【新冠疫苗】中國14億人暫只接種3億劑  鍾南山作這樣警告

社會熱點 19:27 2021/05/09

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內地衛生專家、中國工程院院士鍾南山周六（8日）過視訊表示，新冠肺炎疫情發生一年多來，中國作為全世界人口的大國，總體上經受了疫情的第一階段考驗，但是仍不能忽視，「現在全球的疫情形勢還是非常嚴峻，再加上當前中國疫苗的接種率還不高，距離全民免疫還遠遠不夠，所以仍然需要高度重視，謹防疫情輸入的風險。」

中新社報道，廣州醫科大學附屬腫瘤醫院昨舉辦「2021醫院管理與腫瘤防治系列線下研討會」，鍾南山在上述會議透過視訊發言。

美開放疫苗專利心裡矛盾？研防敏感技術落入中俄

世衛評國藥新冠疫苗 這方面比莫德納、輝瑞優勝

根據國家衛健委最新通報，內地累計報告接種新冠病毒疫苗3億822.6萬劑次。但由於疫苗要打兩針才能達到較理想效用，因此以平均計，目前內地最多或只有1.9億或以下人口，接種了兩劑疫苗，佔人口比例僅13％左右或以下。

鍾南山：距離全民免疫還遠遠不夠

鍾南山稱，全球新冠肺炎疫情形勢依然嚴峻，不僅給人類生命健康帶來危害，而且還深刻地影響全球的治理的格局，但客觀上也加速了醫療科學研究的步伐，其中藉助網路科技的力量是中國抗疫攻堅的關鍵。

對比之下，擁有3.2億人口的美國又如何？根據美國疾病控制和預防中心的最新數據，截止5月3日，根據美國約翰·霍普金斯大學的數據，美國已接種疫苗2.4億劑，9600萬人接種完兩針，佔總人口的29.3%左右。但要注意的是，美國第二針「跳針」問題顯著，500萬美國人接種了首針後，未接種第二針疫苗，佔已接種第一針疫苗人口的8%。

【新冠疫苗】國藥獲得世衛認證 究竟意味著甚麼？

【中國疫苗】世衛列中國國藥新冠疫苗「緊急使用清單」

國藥全球最大疫苗廠建築70天平頂 稱展抗疫中國速度

杜特爾特就接種未獲批的國藥疫苗道歉 要求北京改捐科興

責任編輯：鄧國強

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