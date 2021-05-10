美國前資深外交官：美正對中國打一場注定會輸的比賽

▲ 美國前資深外交官：美對中國打一場注定會輸的比賽

美國前資深外交官、前助理國防部長傅立民（Chas W Freeman Jr）周日在澳洲亞太事務研究網站「東亞論壇（ East Asia Forum）」發文，直言不諱地批評美國政府的對華政策：華盛頓正在打一場注定會輸的對中國比賽。

在題爲《華盛頓正在打一場注定會輸的對華比賽（Washington is playing a losing game with China）》一文中，傅立民指出，美國應在全球性問題上加強與中國的合作，如果繼續選擇與中國對抗，只會在國際社會上失道寡助。

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傅立民目前是美國布朗大學沃森國際與公共事務研究所訪問學者，曾作爲美國前總統尼克遜（ Richard Nixon）的首席中文翻譯陪同訪華，之後他先後在國務院主管中國事務、擔任美國駐華公使和負責國際安全事務的助理國防部長。

美發起「貿易戰」 根本稱不上「戰略」

在文章一開始，傅立民直指特朗普政府時期發起的「貿易戰」根本稱不上「戰略」，只是因爲對中國超越美國的潛力感到擔憂，並試圖通過不斷升級的極限施壓來削弱、遏制中國。

他說，在國際象棋比賽中，美國就是一個很容易被識破的選手：除了激進的開局外，沒有其他的計劃。

傅立民在文中援引數據稱，正是由於美政府貿然發起的貿易戰，美國老百姓深受其害：

美國農民失去了價值240億美元的大部分中國市場； 美國公司利潤降低，轉而削減員工工資和工作崗位、推遲加薪，並提高美國消費品的價格； 據估計，美國損失了24.5萬個就業崗位，同時減少了約3200億美元的國內生產總值（GDP），美國家庭平均每年要多花1277美元購買消費品； 預計到2025年，美國將失去32萬個工作崗位，GDP將比預期的低1.6萬億美元。

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但在另一邊，中國正穩步前進。文章寫道，2020年，中國總體貿易順差達到5350億美元，再創新高；與此同時，中國正通過降低貿易壁壘、與美國以外的國家達成自由貿易協議、發起貿易爭端解決機制等方法，提高了自己的地位。

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此外，傅立民還稱，中國給美國帶來的挑戰主要是經濟和技術上的，並不是軍事上的。但現實是，「美國的飛機和戰艦總在中國邊界周圍活動，中國的飛機和戰艦並沒有在美國的海岸外巡邏；中國周圍到處是美軍基地，而美國附近卻沒有中國的基地」。

美繼續選擇對抗 只會越來越孤立

傅立民直指，「如果美國繼續選擇對抗，只會發現自己越來越孤立。如果美國對華政策被定義爲一種道德努力，大多數其他國家將選擇遠離，而不是被吸引」。傅立民指出，各國想要的是獲得多邊支持來應對挑戰，而不是美國的單邊對抗；希望在主權最大化的條件下容納中國，而不是讓中國成爲敵人。

傅立民認爲，除對抗無益外，中美兩國合作還有許多必然性。首先，在美國國內，沒有中國的參與，市場投資、供應鏈等很多問題都無法解決；其次，在國際上，兩國應合作改革全球治理，解決共同關心的全球性問題，如環境惡化、流行病、核武器擴散、全球經濟和金融不穩定、全球貧困等等，並爲新技術制定標准。

在文章最後，傅立民強調，「爲了在與中國（競爭中）保持優勢，美國必須提升競爭力，建設一個治理更好、教育更好、更平等、更開放、更創新、更健康和更自由的社會」；顯然，對抗不是通往這一美好願景的方式，合作才是。

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責任編輯：鄧國強

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