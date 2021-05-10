▲ 印度疫情失控 美國遏中國印太戰略怎辦？

印度新冠肺炎疫情海嘯式翻發，確診人數一個月間幾乎翻倍，突破2,000萬全球第二；死亡人數也超越墨西哥成全球第三，僅次美國及巴西。印度火葬場滿目盡是疫情死者屍骸，畫面震撼全球。這場人間悲劇除讓無數家庭破碎，構成難以估量社會成本，還可能牽動着國際經濟和政治格局。

印度第二波疫情既暴露出當地問題，也反映了世界嘗試擺脫疫情的難度。

對一個人口近14億的國家而言，印度抗疫表現原本算是相當不錯。記得去年，各方專家還嘗試給出各種各樣的解釋，說印度人口整體相對年輕，而且城市化程度較低，使印度疫情遠比不少西方發達國家受控。

怎料疫苗接種計劃今年展開後，印度疫情反而一發不可收拾，這至少從4方面威脅着全球經濟前景。印度增長近年超越中國，也是繼中國之後，外資企業設廠生產一大熱門落腳地......（中略）......

經濟以外，印度在全球政治舞台的重要性也與日俱益，疫情對國際關係的影響有機會比想像中大。

美國拉老三打老二 「印太戰略」其實回到亞太

印度近年被美國為首西方國家，視為制衡中國的重要力量，以至日本、英國、歐盟國家也在各自政策中強調「印太戰略」，積極拉攏印度。但印度疫情所暴露問題，看來或多或少會令，包括印度在內各方盤算有所調整。

疫情考驗了印美關係。印度疫情已失控多個星期，但美國拜登政府直到兩周前，才肯放寬疫苗和原材料出口限制，向印度伸出援手。美國更囤積了數千萬劑本國未有批准使用，但一早已經搶購的阿斯利康疫苗。這些都被印度看在眼裏，並引起印度輿論批評。

印太戰略「叫錯名」 慘過拜登忘記防長名字？

拜登政府外交團隊理論上都是國際主義者，並重視宣揚人權等價值。布魯金斯學會評論指出，美國今次對印度政策失誤說明，拜登政府深受特朗普及其民族主義陰影籠罩，擔心對外援助會成為特朗普攻擊民主黨的彈藥。

與此同時，中國在「填補美國空缺」方面十分積極。五一長假前，外交部7次例行記者會都對印度表達慰問，並強調中方願意提供幫助......（中略）......

只是印度仍對中國存有一定戒心，遲遲未有公開回應，直到......（中略）......

可以說，印度疫情突出了該國管治和社會條件的不足，及其對印度市場吸引力的限制，美國等國印太戰略設想......

（節錄）

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