  • 29°C
香港時間 : 2021510日 (一) 11:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

印度疫情失控 美國遏中國印太戰略怎辦？

國情動向 10:18 2021/05/10

分享：

印度疫情失控 美國遏中國印太戰略怎辦？

印度新冠肺炎疫情海嘯式翻發，確診人數一個月間幾乎翻倍，突破2,000萬全球第二；死亡人數也超越墨西哥成全球第三，僅次美國及巴西。印度火葬場滿目盡是疫情死者屍骸，畫面震撼全球。這場人間悲劇除讓無數家庭破碎，構成難以估量社會成本，還可能牽動着國際經濟和政治格局。

印度第二波疫情既暴露出當地問題，也反映了世界嘗試擺脫疫情的難度。

對一個人口近14億的國家而言，印度抗疫表現原本算是相當不錯。記得去年，各方專家還嘗試給出各種各樣的解釋，說印度人口整體相對年輕，而且城市化程度較低，使印度疫情遠比不少西方發達國家受控。

怎料疫苗接種計劃今年展開後，印度疫情反而一發不可收拾，這至少從4方面威脅着全球經濟前景。印度增長近年超越中國，也是繼中國之後，外資企業設廠生產一大熱門落腳地......（中略）......

經濟以外，印度在全球政治舞台的重要性也與日俱益，疫情對國際關係的影響有機會比想像中大。

美國拉老三打老二 「印太戰略」其實回到亞太

印度近年被美國為首西方國家，視為制衡中國的重要力量，以至日本、英國、歐盟國家也在各自政策中強調「印太戰略」，積極拉攏印度。但印度疫情所暴露問題，看來或多或少會令，包括印度在內各方盤算有所調整。

疫情考驗了印美關係。印度疫情已失控多個星期，但美國拜登政府直到兩周前，才肯放寬疫苗和原材料出口限制，向印度伸出援手。美國更囤積了數千萬劑本國未有批准使用，但一早已經搶購的阿斯利康疫苗。這些都被印度看在眼裏，並引起印度輿論批評。

印太戰略「叫錯名」 慘過拜登忘記防長名字？

拜登政府外交團隊理論上都是國際主義者，並重視宣揚人權等價值。布魯金斯學會評論指出，美國今次對印度政策失誤說明，拜登政府深受特朗普及其民族主義陰影籠罩，擔心對外援助會成為特朗普攻擊民主黨的彈藥。

與此同時，中國在「填補美國空缺」方面十分積極。五一長假前，外交部7次例行記者會都對印度表達慰問，並強調中方願意提供幫助......（中略）......

只是印度仍對中國存有一定戒心，遲遲未有公開回應，直到......（中略）......

可以說，印度疫情突出了該國管治和社會條件的不足，及其對印度市場吸引力的限制，美國等國印太戰略設想......

（節錄）

【全文訂戶專享︰中外廣角鏡——印度疫情失控 牽動國際政經格局

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外縱橫

最新專欄文章 更多

拜登好打得？美國「雙重圍堵」中俄意圖盡現
2021/05/03
拜登好打得？美國「雙重圍堵」中俄意圖盡現
【中美關係】美國拉老三打老二 印太戰略回到亞太
2021/04/26
【中美關係】美國拉老三打老二 印太戰略回到亞太
拜登大計終成形：欲遏中國 先學中國
2021/04/19
拜登大計終成形：欲遏中國 先學中國
中菲南海牛軛礁風波 背後是美國印太戰略來勢洶洶？
2021/04/12
中菲南海牛軛礁風波 背後是美國印太戰略來勢洶洶？
中國不吃美國一套 伊朗與中東也是示範單位
2021/04/07
中國不吃美國一套 伊朗與中東也是示範單位
地緣政治 外交 疫情 印度 新冠肺炎疫情 中國 美國 中印關係 中美關係 新冠肺炎

上一篇文章

【火箭殘骸】胡錫進反駁NASA：西方妒忌中國太空事業

下一篇文章

美國關注長征火箭殘骸落點 中國專家指出原因
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

東風17導彈升級版曝光 竟跟國慶閱兵完全變了樣
東風17導彈升級版曝光 竟跟國慶閱兵完全變了樣
「中國太空站拒絕美國申請加入」炸網 實情是這樣的
「中國太空站拒絕美國申請加入」炸網 實情是這樣的
拜登大計終成形：欲遏中國 先學中國
拜登大計終成形：欲遏中國 先學中國
「奪島神器」服役 海南艦曬「海上攤煎餅」絕技（有片）
「奪島神器」服役 海南艦曬「海上攤煎餅」絕技（有片）
中國「飛龍-2」無人隱形轟炸機原型機下線　號稱將領先美軍在研B-21（組圖）
中國「飛龍-2」無人隱形轟炸機原型機下線　號稱將領先美軍在研B-21（組圖）
美國海軍士兵私拍遼寧艦戰機降落 驚嘆「WOO」
美國海軍士兵私拍遼寧艦戰機降落 驚嘆「WOO」