【火箭殘骸】胡錫進反駁NASA：西方妒忌中國太空事業

長征五號B遙二火箭將中國首個太空站的「天和」核心艙，送上預定軌道後，火箭殘骸周日（10日）返回大氣層；儘管沒有造成任何地面損毀，但仍遭美國太空總署NASA發聲明稱「不負責任」。內地《環球時報》總編胡錫進發文反駁，直指美國輿論偏執和虛偽，又認為批評聲源自「西方羨慕忌妒恨中國太空事業」。

胡錫進在微博發文提到，中美都有火箭碎片墜落，但美國媒體卻有截然相反的描述，「說白了他們就是對中國航天事業進步太快羨慕嫉妒恨，受不了幾年後太空中只有一個中國的空間站在軌運行，整個中國的高速發展讓他們抓狂乃至絕望」。

西方炒作「中國火箭殘骸失控墜落」 外交部一句話反駁

長征火箭殘骸已墜落馬爾代夫附近 美軍緊盯

胡錫進指出，「所以他們以反科學甚至反常識的方式煽動對中國的敵視，一些美國科學家乃至NASA參與到這種炒作中，這是他們的恥辱」。

胡：美國科學家和NASA參與炒作 是他們恥辱

胡錫進表示，美國人同時在以輿論戰的方式阻撓中國今年接下來圍繞太空站建設的密集發射，「而我們決不能受他們干擾，讓他們得逞」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

胡錫進強調，中國有必要加大對外說明，平衡美方製造的輿論抹黑，但圍繞空間站建設的發射一次也不能耽擱，其他發射也需按照既定節奏進行，「讓美國這隻母蝲蝲蛄（螻蛄）帶著幾隻小崽兒叫喚吧，中國人繼續種我們的莊稼」。

美國關注長征火箭殘骸落點 中國專家指出原因

天和號開啟中國太空站「下餃子」模式 2年11次發射

根據中國載人航太工程辦公室公告，長征五號火箭於周日上午10時24分重返大氣層，落區位於東經72.47°，北緯2.65°，即約為馬爾代夫附近印度洋海域，官方強調絕大部分火箭器件在進入大氣層過程中燒蝕銷毀。

但在長征五號火箭墜毀後，美國NASA發布了署長尼爾森（Bill Nelson）的聲明，指從事航太活動的國家，必須降低太空物體重返地球的風險，同時最大限度地提高相關作業的資訊透明度，批評中國很明顯未達對自己太空廢棄物負責的標準。但聲明中，他未提供具體數據。

中國太空站核心艙預定周內升空 航天迎關鍵突破（多圖，有片）

中國太空站建造全曝光 2022建成抗衡美國霸權（組圖，有片）

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

