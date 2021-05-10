▲ 中方罕批美軍撤出阿富汗 致當地爆擊連連

阿富汗首都喀布爾一所學校外8日發生爆炸，至少造成58人死亡。中國外交部網站刊出聲明，以發言人華春瑩「答記者問」形式回應事件，批評美國近期突然宣布自阿富汗撤軍，導致阿富汗多地接連發生爆炸襲擊事件。

美國總統拜登（Joe Biden）上月宣布自5月1日起開始從阿富汗撤軍，預計9月11日911恐怖攻擊事件20周年前全數撤回，以結束這場美國陷入最久的戰爭。拜登當日並指出，美國必須把焦點擺在其他地方出現的恐怖主義威脅、乃至中國。

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中國外交部周日（9日）以「華春瑩就阿富汗發生連環襲擊造成重大人員傷亡答記者問」形式，在官網發布新聞稿。

華春瑩首先稱，中方向受害者表示沉痛哀悼，向受害者家屬和傷者表示誠摯慰問。她並表示，經核實，沒有中國公民在此次襲擊事件中傷亡。

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她並強調，「近期美國突然宣布完全自阿富汗撤軍，導致阿富汗多地接連發生爆炸襲擊事件，安全形勢日益嚴峻，嚴重威脅阿富汗和平穩定與人民生命安全」。

華春瑩又說，中方呼籲外國在阿富汗部隊確實考慮阿富汗和地區人民安全，「以負責任的方式撤離，避免給阿富汗人民帶來更多動盪和苦難」。

華春瑩：美軍應以負責任方式撤離

綜合路透社等外電報道，這起爆炸案發生於當地時間8日傍晚，多數受害者全為剛放學準備回家的女學生。

爆炸案發生地為喀布爾市區內什葉派穆斯林聚居區達斯特巴奇（Dasht-e-Barchi）。這個少數教派的社區過去遭遜尼派伊斯蘭國（Islamic State）好戰分子鎖定。

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阿富汗總統8日將這宗攻擊案歸罪於塔利班叛亂分子，但塔利班發言人否認涉事，表示該組織譴責對阿富汗平民發動的任何攻擊行動。

值得注意是，中方過去一直批評美國海外駐軍是干涉別國政治，但由於阿富汗形勢特殊，中方對美軍「一刀切」撤出當地不同的看法。

中國外交部發言人趙立堅上月15日便在例行記者會答問表示，當前阿富汗安全形勢依然複雜嚴峻，恐怖主義的問題遠未得到解決；中方立場一貫很明確，外國駐阿軍隊應以負責任有序方式撤離確保阿富汗局勢平穩過渡，避免恐怖勢力趁亂坐大。

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趙立堅指出，美國是影響阿富汗問題的最大外部因素，美方有關決定和行動應充分考慮尊重阿富汗主權獨立和領土完整，切實負起責任，維護阿富汗和平重建成果，並充分監督地區國家合理的關切。

對於美方把阿富汗撤軍與應對中國挑戰掛鉤，趙立堅當日說，這反映出一些人的陰暗心理、和根深蒂固的冷戰的零和思維，有損中美互信，不利兩國在國際地區問題上的協調合作。

責任編輯：鄧國強

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