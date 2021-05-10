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談人民幣國際化再出發 人行官員：把握數字人民幣先發優勢

經濟脈搏 11:50 2021/05/10

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中國人民銀行國際司司長朱雋近日撰文稱，未來一段時間，可能是人民幣國際化重要的時間窗口；要把握數字人民幣（e-CNY）的先發優勢，探索人民幣國際化的潛在領域。

《清華金融評論》刊登朱雋文章，提到人民幣已初步具備國際貨幣特徵，但與主要儲備貨幣相比仍有差距；人民幣的國際地位與中國作為全球第二大經濟體、第一大貿易國的地位仍不匹配。而近年進一步推動人民幣國際化的重要性和緊迫性日益凸顯。

4因素 推動人民幣國際化緊迫

內部看，中國經濟高質量發展對人民幣國際化提出了新的更高的要求。外部看，中美脫鉤有向金融領域蔓延趨勢，倒逼人民幣國際化；歐元及日元國際化進程提速，人民幣國際化面臨「不進則退」的同行競爭壓力；移動支付、數字貨幣等迅速發展，各界熱議金融科技能否推動國際貨幣體系重塑。

文章強調，從國際經驗看，貨幣國際化由市場主導，進一步推動人民幣國際化，要繼續堅持市場主導，順應市場需求，但政府要為充分發揮市場作用創造更好的環境和條件。而近年金融科技快速發展，可能對國際貨幣體系產生深遠的影響，可探索以金融科技助力人民幣國際化。

金融科技助力 擴數字人幣試點

數字人民幣方面，文章指出，首先在具備條件的地區，可穩妥有序地擴大數字人民幣試點，不斷優化和豐富數字人民幣的功能，同時健全相關法律框架和制度安排，夯實基礎；其次，加強市場溝通，央行數字貨幣作為新生事物，向公眾和市場做好解釋和溝通非常重要；最後，穩妥推動央行數字貨幣研發的國際合作，積極參與國際規則的討論和研究，並密切跟踪央行數字貨幣的研發前沿。

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人行副行長：人民幣國際化目標非取代美元 將擴大數字人幣試點

文章提到，目前數字人民幣重在提高國內零售支付的效率，尚無用於跨境支付方面的安排。但應看到，其他儲備貨幣發行國如推出數字貨幣用於跨境支付，可能強化對這些儲備貨幣的需求，鞏固甚至強化其國際地位，影響人民幣國際化進程。應密切關注各國央行數字貨幣的研發動向。

值得注意，中國央行研究局局長王信上月表示，央行數字貨幣研究所與香港金管局，就數字人民幣在內地和香港地區的跨境使用進行測試。而粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則的徵求意見稿剛出爐，最快有望在下個月正式實施，當中業務試點總額度暫定1500億元人幣。

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借移動支付優勢 推動跨境零售使用人民幣

另外，文章表示，中國在移動支付領域的比較優勢尤為突出，但目前對跨境移動支付業務的監管還不夠完善，或導致用戶隱私洩露；各國間也缺乏監管協調，存在逃稅、洗錢、恐怖融資的風險。部分支付機構在海外並未獲得當地政府的支付牌照，存在不合規行為。應加強對支付機構的監管及國際監管協調，同時指導支付機構加強與國外監管當局溝通，更好利用移動支付優勢，推動人民幣在跨境零售交易中的使用。

文章又認為，朱雋指出，新形勢下人民幣國際化再出發，需要進一步深化改革，協同推進金融開放「三駕馬車」，即金融服務業開放、資本項目可兌換、匯率市場化，在一些操作性問題上取得突破。擴大人民幣跨境使用要以「一帶一路」為主戰場，聚焦重點、集中發力。

美國權力支柱或被撼動？從數字人民幣一馬當先說起

責任編輯：林佩怡

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