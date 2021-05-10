【緊急使用】國藥疫苗獲世衛批準後  年產將爆增至30億劑（第二版）

▲ 【緊急使用】國藥疫苗獲世衛批準後 年產將爆增至30億劑

國藥研發的新冠疫苗獲世界衛生組織（WHO）批准緊急使用。國藥董事長楊曉明表示，國藥疫苗已在全球70個國家、地區及國際組織批准註冊上市或緊急使用，100多個國家及國際組織提出採購需求。他並表示，國藥在第三階段將擴大年產量至30億劑。預計今年底或明年初，中國能夠建立10億人的免疫屏障。

（新增最後4段，中國外交部回應）

楊曉明在接受環球電視網（CGTN）訪問時表示，除了北京和武漢生物製品研究所，國藥還利用長春、蘭州、成都、上海等生物製品所，以及國藥中生生物技術研究所，持續擴大產能及分包裝能力。

他表示，國藥目前正同時處於廠房建設的第三階段，將大大提高產能，亦有與一些國家接觸，這些國家將參與新冠疫苗分包裝工作。

國藥正研發重組新冠病毒疫苗

此外，國藥另一款正在河南進行第一及二期臨床試驗的重組新冠病毒疫苗，楊曉明指，該款疫苗與滅活疫苗不同，是基於新冠病毒棘突蛋白受體結合區的天然結構特徵，可誘導機體產生針對性中和抗體，從而阻斷病毒與受體細胞結合，發揮保護作用。

他指出，這種技術路線成熟，適合規模化生產，製備過程中不涉及活病毒及其他感染性材料，毋須在高等級生物安全環境進行。

楊曉明強調，正加快疫苗生產及供應，預計今年底或明年初，中國能夠建立10億人的免疫屏障。

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國藥疫苗擴大使用 應對發達國家囤積

另一方面，中國外交部發言人華春瑩周一在例行記者會答問，回應世衛組織（WHO）宣布，批准國藥的新冠疫苗作緊急使用，成為「緊急使用清單」上首支非西方疫苗。

華春瑩：向COVAX提供疫苗 中國言出必行

華春瑩說，中方將繼續與國際社會共同促進疫苗在發展中國家公平可及，並承諾會言出必行，向「新冠肺炎疫苗實施計劃」（COVAX）提供1000萬劑疫苗。

華春瑩又表示，正如世衛組織總幹事譚德塞所言，國藥新冠疫苗是世衛組織認證的安全有效高質量的疫苗，中方將繼續同國際社會一道，促進疫苗在發展中國家公平可及，為人類早日戰勝疫情作出貢獻。

華春瑩又稱，中方已經宣布要向新冠疫苗實施計劃提供1000萬劑疫苗，主要是用於發展中國家的急需，中方會言出必行，目前正與世衛組織保持密切溝通。

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責任編輯：鄧國強

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