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解放軍曝罕有畫面展肌肉：殲-10模擬對抗殲-15（多圖，有片）

國情動向 14:57 2021/05/10

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解放軍曝罕有畫面展肌肉：殲-10模擬對抗殲-15（多圖，有片）

解放軍旗下「中國軍視網」報道，北部戰區海軍航空兵某部組織多兵種作戰編組訓練。在訓練中，海航艦載機部隊的殲-15戰機與北部戰區空軍某旅殲-10A戰機展開空中對抗。

這是軍方罕有曝光戰機格鬥演練的畫面，展示戰機作戰的能力。原片可登入【下一頁】觀看
 
殲-10是中國首款自主研製的第三代戰鬥機。殲-10的原型機1998年3月23日首飛，經過23年的不斷改良，這款戰機不僅同時裝備了空軍與海軍，還先後發展出殲-10A、殲-10S及殲-10B等型號。

殲-10是中國自主研製第三代戰機

最新的殲-10C於2015年初首飛，亦已批次裝備解放軍空軍。殲-10系列目前累計生產數量大約在500架左右。

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中國成為世界上第五個能夠自主研製第三代戰機（日本的F-2屬於F-16的放大仿製版）的國家，殲-10具有里程碑的利益，標誌着研發現代化戰鬥機不再是美俄歐洲等航空大國的專屬。

作為中國獨立自主完成的第一個現代化戰機，殲十各項性能都達到了世界第三代戰機的技術標準，是一代中性、多功能、超音速、全天候的空中優勢戰鬥機。

殲-10戰鬥機長16.43米，翼展9.75米，高5.43米，不載物時重9.75噸，最大起飛重量19.3噸，最大飛行速度2.2馬赫，實用升限17000米，航程3900千米，作戰半徑1250千米。

殲-15為單座艦載戰鬥機  現已裝備航母

至於殲-15是中國自行研製的單座雙發艦載戰鬥機。

2018年5月24日，遼寧艦進行殲-15艦載戰鬥機夜間起降訓練，具備了晝夜全天候起降的飛行能力。2020年7月27日，解放軍海軍官方微博公開報導殲-15艦載機首次成功完成夜間空中夥伴加油。

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解放軍殲-10戰機

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美日聲明觸及台灣後 解放軍罕曝轟-6K演練空襲（多圖，有片）（第三版）

環時：回應美切香腸式施壓  解放軍準備好飛越台灣 

解放軍殲-15戰機

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責任編輯：鄧國強

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