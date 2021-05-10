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印度疫情敲打當地供應鏈 歐美紡織訂單轉向中國

經濟脈搏 15:43 2021/05/10

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印度疫情持續多時，內媒指，受此影響，大量歐美紡織訂單轉移至中國，此外，中國的醫藥行業，包括原料藥、疫苗亦將迎來出口新局面。

中國1至4月外貿出口向好

印度衛生部周日（9日）公布，單日新增403,738人確診，累計確診超過2,230萬。在全國近半邦自行封城的情況下，多個行業受重創。內媒界面新聞引述觀點指，從經濟體量和貿易規模看，印度對全球和中國經濟的直接影響有限，但可能給紡織服裝、醫藥等行業產業鏈帶來較大衝擊。

印度是僅次於中國的世界第二大紡織制造國和出口國，紡織業在印度GDP中佔比2%，貢獻了7%的工業產值，並直接帶動超過4500人就業。疫情下，大量歐美紡織訂單由印度轉移至中國。

據海關總署公布的全國出口重點商品量值數據，以美元計，紡織、服裝這兩大類商品今年前四個月出口額分別是439億美元、444億美元，分別按年增長18.0%和51.7%。

除了紡織、服裝業，在製藥領域，印度和中國也是全球數一數二的原料藥供應國，佔全球比重分別約12%和9%。目前印度的防疫舉措，或將對當地的原料藥產能構成衝擊，由此導致的產能不足或致相關訂單轉向中國。

另外，印度作為全球最大的疫苗生產基地之一，參與了世衛主導的新冠疫苗實施計劃（COVAX），承諾至少向其他發展中國家提供11億劑疫苗。隨著國內疫情惡化，印度疫苗供應能力大幅下降，可能影響全球疫苗供應，中國疫苗也有望迎出口新局面。

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責任編輯：尹航

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