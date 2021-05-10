▲ 【印度疫情】殃及台資iPhone供應鏈 鴻海印度廠員工中招

印度疫情成災，恐打擊蘋果供應鏈。在緯創印度南部廠為防疫關閉5天後，鴻海印度清奈廠也據報10名工程師確診。鴻海發布聲明證實有人確診，已安排治療且完成環境消毒，強調廠房消毒後不停產。

印度新一波新冠肺炎疫情未見好轉，也衝擊到蘋果（Apple）公司才在印度推動不久的供應鏈轉移計劃。

繼緯創傳出在卡納塔卡省（Karnataka）柯拉爾縣（Kolar）廠房3名台幹確診感染新冠肺炎，導致緯創關閉廠區5天進行全面消毒後，中央社引述消息指，鴻海科技集團在坦米爾那都省（TamilNadu）清奈專為蘋果生產iPhone的廠區，最近也有10名非印度籍工程師確診。

鴻海坦米爾那都省廠 10名工程師確診

鴻海科技集團發給中央社的聲明證實，印度廠區已有職工在接受聚合酶連鎖反應（PCR）等兩種不同檢測後呈現陽性，在員工安全為第一優先前提下，公司已安排確診者到醫院隔離治療，相關廠區也依標準作業程序完成環境消毒殺菌。

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鴻海科技集團表示，印度廠區目前仍維持營運狀態，並持續提供員工必要防疫物資與協助，同時也隨時配合當地政府政策應對未來疫情變化。

根據當地業界人士透露，如果加上鴻海在清奈的協力廠，甚至有高達100名工程師確診，但這項消息並未獲得官方消息來源確認。

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中央社又引述消息指，由於坦米爾那都省新政府擔心，若強制鴻海關閉清奈蘋果產線廠區，將對經濟和生產造成衝擊，因此並未要求鴻海暫時關閉廠區，鴻海在清奈蘋果產線的廠區仍正常運轉。

鴻海印度廠房 消毒後不停工

而緯創在發現3名台籍幹部確診後，立即通報當地政府後，按照標準防疫程序關閉廠區5天進行消毒，趁此時間全面對員工進行篩檢，並準備帶所有員工接種疫苗。

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印度手機相關產業界人士認為，雖然目前蘋果兩家在印度的重要供應鏈大廠在疫情衝擊下，並未對生產造成重大衝擊，但由於宵禁和防疫限制規定，仍對生產人力和正在進行的擴充產能工程造成影響，若印度的疫情仍無法控制，甚至可能再度實施全國封鎖，對蘋果在印度的供應鏈發展還是不利。

印度衛生部8日通報，過去24小時新增4187起死亡病例，累計染疫死亡總數已將近24萬人，新增確診病例40萬1078例，自疫情爆發至今，累計確診病例達2190萬例。

而鴻海證實，印度清奈廠員工確診染疫後，廠區所在省分印度南部的坦米爾那都省（TamilNadu）已宣布實施封城。

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責任編輯：鄧國強

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