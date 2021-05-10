再多一間內地銀行加入測試　深圳居民又點睇數字人民幣？

內媒報道，數字人民幣應用程式（APP）最近更新，螞蟻集團旗下網商銀行，成為繼工、農、中、建、交、郵儲6大國有銀行之後，第7家參與公測試點的銀行。與此同時，6大國有銀行數字人民幣錢包增加了餓了麼、盒馬鮮生、天貓超市3個子錢包，意味全球首個主要主權數字貨幣的測試又邁進了一大步。不過，內地民眾又怎樣看數字人民幣這一新事物？其長遠前景又如何？

彭博通訊社周一（10日）報道，在數字人民幣重要試點深圳，受訪者對從移動支付系統轉用數字人民幣，興趣並不特別大。事實上，在中國許多地方，移動支付基本上已取代現金。不少人擔心數字人民幣可能令政府更易獲得關於金融生活的實時數據，因此有所保留。

用不用數字人民幣 內地民眾這麼考量

現年36歲的電訊員從業員、本身是50萬名合資格參與深圳數字人民幣測試其中一員的Patricia Chen便坦言：「我並不感興奮。」

外電指出，雖然接受採訪的7位試點參與人士中，沒有人對數字人民幣未來在全球外匯市場中所擔當的角色有深刻了解，但他們缺乏熱情，突顯中國政府推動數字人民幣在國內外使用所面臨的挑戰。報道又指，即使中國政府說服或強制本國人民使用數字人民幣，但國際消費者是否願意配合也是一大問題，因為他們對中國資本管制、法律體系有顧慮。

目前，人民幣在全球支付中的佔比僅約3%，明顯與中國經濟產出，以及對全球貿易的貢獻不匹配。報道同時引述新加坡諮詢公司Kapronasia董事總經理Zennon Kapron認為，除非中國經濟和金融系統進行結構性改革，否則數字人民幣的「全球影響將非常小」。

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責任編輯：唐宇廉

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