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在岸人民幣飆416點子創近3年高 短期或考驗6.4關

經濟脈搏 16:54 2021/05/10

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美元指數回落，在岸人民幣兌美元（CNY）收市飆416點至近3年新高，中間價亦升至三個月高點。分析師指，短期6.4關口仍是非常關鍵的阻力位。

在岸人民幣兌美元（CNY）午後升幅擴大，一度觸及6.4118元，收報6.4173，較上一交易日收報6.4589，升值416點，創2018年6月15日以來新高。

離岸價（CNH）更升破6.41，高見6.4028，最新報6.4061。

人民幣兌美元中間價今日報6.4425，較上周五報6.4678，升253點子，創3個月新高。

美國4月份非農就業數據遠不如預期，市場預期聯儲局加息腳步可能延緩，美元指數急速回跌。交易員稱，美國就業恢復不及預期，而印度疫情爆發加劇全球供應不確定，中國的進出口韌性持續超出市場預期，這料給人民幣提供充足動力，短期人民幣或考驗6.4元關口阻力；美指若保持弱勢，人民幣將繼續被動走升。

中國人民銀行國際司司長朱雋近日撰文稱，未來一段時間，可能是人民幣國際化重要的時間窗口；要把握數字人民幣（e-CNY）的先發優勢，探索人民幣國際化的潛在領域。

談人民幣國際化再出發 人行官員：把握數字人民幣先發優勢

再多一間內地銀行加入測試 深圳居民又點睇數字人民幣？

責任編輯：蒯宇澄

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