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巴西變種新冠病毒首殺入廣東  2患者加拿大入境

社會熱點 17:20 2021/05/10

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巴西變種新冠病毒，殺入與香港毗鄰的廣東省。中國疾病預防控制中心周報發布消息，指4月30日廣東從兩宗境外輸入病例中，首次發現巴西變種病毒，為該省第4次檢測到國際主流的新冠變種病毒。

中國疾控中心官網7日發布的《中國疾病預防控制中心週報（英文）》中通報，廣東從兩宗境外輸入病例中首次發現巴西變種病毒株。

患者分別為62歲男子及58歲女子

據報道，患者分別為62歲男子及58歲女子，上月15日從加拿大乘機到廣州，入境後接受鼻拭子取樣，其後入住到指定酒店隔離。經檢測，兩人的病毒核酸檢測呈陽性，翌日（16日）隨即轉到廣州市第八人民醫院接受隔離。

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4月21日，廣東省疾病預防控制中心收到兩名患者的取樣樣本，隨後展開病毒分離及基因測序分析，並在樣本中發現2個病毒基因組屬於譜系P.1,20J/501Y.V3，即2020年底首次在日本報告發現的巴西變種病毒。

今次為廣東繼報告發現501Y.V1英國變種病毒、501Y.V2南非變種病毒和B.1.525奈及利亞變種病毒後，第4次檢測到國際主流的新冠變種病毒。

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責任編輯：鄧國強

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