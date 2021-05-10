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中澳貿易緊張升級 傳中國劍指澳洲液化天然氣

國情動向 17:17 2021/05/10

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中澳關係惡化波及貿易，中國繼限制澳洲牛肉、煤炭等產品進口後，據報現在把矛頭指向澳洲液化天然氣。

彭博報道，中國至少有兩間規模相對較小的液化天然氣進口商，收到避免進口澳洲天然氣（LNG）的指令。

知情人士透露，該兩間公司收到政府官員的口頭指示，要求不要再從澳洲購買更多明年交貨的LNG。不過有交易員稱，進口量佔近9成的大型國有進口商，則未有收到類似指令，並計劃繼續購買澳洲LNG。分析料對總體進口影響有限。中國發改委未回應。

澳洲是中國最大LNG供應商。中國3月從澳洲進口251.2萬噸，佔進口總量44.5%。

中澳緊張升溫 戰略經濟對話活動無限期遭停

在中澳關係持續緊張下，澳洲聯邦政府上月取消維多利亞州和中國簽署的「一帶一路」協議，中國國家發改委上周宣布，無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動。值得注意，澳洲正審視中企對達爾文港的99年租賃協議，若協議取消，恐令緊張加劇。

BBC中文網引述澳中關係研究院院長羅震（James Laurenceson）稱，達爾文港租約是一項商業協議，是有法律基礎，澳洲要取消需要更多的條件；若澳洲撕毀這協議，料北京將有所回應、以牙還牙，退出中澳貿易協定是一種可能。

中澳關係惡化 中國大使暗示旅遊業是下一受影響行業？

責任編輯：林佩怡

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