美英德將辦涉疆會議 華春瑩：這完全是對聯合國的褻瀆

美國、英國、德國本周規劃舉行涉疆會議，中國外交部發言人華春瑩周一（10日）批評，美方糾結少數幾個國家，濫用聯合國的資源和平台，抹黑攻擊中國，服務自身的政治私利，這完全是對聯合國的褻瀆。

華春瑩在外交部例行記者會上，長篇回應有關中國要求聯合國成員國不要參加有關涉疆活動的報道。她稱，美國、英國、德國等幾個西方國家根本代表不了聯合國，更代表不了國際社會。

路透上周看到一份外交照會，中國敦促聯合國成員國不要參加由美英德舉行涉疆活動。中國常駐聯合國代表團在照會中表示，這項活動出於政治目的，要求各國代表團不要參加這項反華活動。

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華春瑩指出，美國等個別國家在涉疆問題上製造所謂的「人權問題」，對中國進行遏制和打壓。美國並試圖夥同英國和德國，糾結少數國家借聯合國的場所搞所謂的「涉疆問題」。

她說，中方已發布了12本涉疆白皮書。關於涉疆問題的謊言與事實真相，新疆維吾爾自治區也舉行了40多場的專題發布會，來介紹新疆的真實的情況，「對於這個問題的本質到底是什麼？大家其實看的是很清楚的」。

她又稱，中方歷次發布會的新疆群眾、國際社會揭露美國等涉疆謊言意圖的人士，數量上、廣泛性和代表性上，都遠遠地超過美方如獲至寶的幾個「偽證人」和「偽學者」，批評美方不聽包括2500萬新疆各族人民群眾在內的14億中國人民的心聲，是不敢面對事實。

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責任編輯：林佩怡

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