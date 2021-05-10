解放軍研SARS武器？華春瑩斥圖書當「密件」斷章抹黑

澳洲媒體聲稱美國國務院官員去調查新冠疫情起源時，取得中方「內部文件」，顯示解放軍曾研究以非典型肺炎（SARS，俗稱沙士）作為武器。中國外交部發言人華春瑩周一（10日）在例行記者會闢謠，指報道指的「秘密文件」其實只是一本公開的學術圖書，批評美方有人動輒炒作抹黑。

華春瑩周一主持例行記者會。有記者提問，據報道，美國國務院在調查新冠肺炎疫情起源時，獲得了一份由解放軍空軍軍醫大學科學家和中國公共衛生高級官員2015年撰寫的文件，內容有關非典病毒（SARS）可以「被人為操縱成一種新型人類疾病病毒」、並被制成武器，以一種前所未有的方式釋放出來。中方對此有何回應？

華春瑩表示，她已看到了有關報道，並批評美國一些人動輒炒作、援引所謂「內部文件」或「報告」，對中國進行汙蔑抹黑，但最終都被事實和真相證明他們要麽是惡人先告狀，要麽是在做斷章取義、有罪推定的惡意解讀，要麽是在散布徹頭徹尾的謊言。

華指圖書中 反而是美方專家談生物武器

華春瑩澄清，報道中美方所提及的，並不是什麽解放軍的內部「秘密文件」，而是一本公開發行的學術性圖書。書中援引前美國空軍上校邁克爾·安斯克夫有關研究指出，「下一代生物武器」是美國空軍項目的一部分，旨在讓美國更好應對大規模殺傷性武器的威脅。

【WHO緊急使用】國藥疫苗擴大使用 應對發達國家囤積

【緊急使用】國藥疫苗獲世衛批準後 年產將爆增至30億劑

她強調，「從這個角度而言，安斯克夫的論點恰恰表明是美國正在進行基因工程技術在生物戰、和生物恐怖主義中的應用研究」。

華春瑩指，中方一貫嚴格履行《禁止生物武器公約》義務，不發展、不研制、不生產生物武器；同時，中方已就生物實驗室安全建立了一套完善的法律法規、技術規範和管理體系。

華春瑩揭 美國在海外設大量生物實驗室

華春瑩指出，相反，很多國家對美國在其國內外建立的生物實驗室，存在著嚴重關切。據報道，美國在包括非洲、中東、東南亞以及蘇聯的25個國家和地區設立了200多個海外生物實驗室，僅在烏克蘭就設立了16個生物實驗室，其中有些實驗室所在地曾經暴發過大規模傳染病。

美開放疫苗專利心裡矛盾？研防敏感技術落入中俄

世衛評國藥新冠疫苗 這方面比莫德納、輝瑞優勝

據《今日美國報》報道，2003年以來，美國國內外生物實驗室發生了數百宗人類意外接觸致命微生物事故，這些接觸可能導致直接接觸者被致命病毒感染，病毒經由這些個體傳播到社區，形成流行病疫情。

華春瑩又舉例，早在2019年6月，美國媒體就開始報道德特里克堡生物基地問題，但近2年過去了，美國官方對此一直諱莫如深、遮遮掩掩。俄羅斯官員近日也表示，俄方認為俄羅斯和中國邊界附近美國控制的實驗室在開發生物武器。她強調：

人們迫切想了解的是，美方為什麽要滿世界建設如此之多的生物實驗室？從相關國家搜取了多少敏感生物資源和信息？真正的目的到底是什麽？美方在德特里克堡基地以及美國境外的生物實驗室到底開展了什麽活動？這和美方「下一代生物武器」的研究有什麽聯繫？關於這些問題，希望美方能夠給予國際社會一個誠實、透明、負責任的解釋。

另一方面，針對美國國務卿布林肯及G7外長會聯合公報，公開支持台灣加入世界衛生大會 (WHA) 一事表示，華春瑩重申，此事純粹是中國內政，中國絕對反對外國勢力的介入，沒有任何妥協的餘地。

中國願與美一道放棄疫苗專利？外交部這樣回應

【新冠疫苗】中國14億人暫只接種3億劑 鍾南山作這樣警告

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

