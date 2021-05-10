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杭州3隻「吃人」金錢豹逃脫  動物園竟隱瞒結果這樣（有片，多圖）

社會熱點 20:14 2021/05/10

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杭州3隻「吃人」金錢豹逃脫

浙江省杭州市野生動物世界日前發生金錢豹外逃事件，目前仍有一隻在逃。儘管國內與外國都曾有金錢豹傷人紀錄，但園方卻未在第一時間通報事件、沒有呼籲公眾當心，引發外界批評。杭州警方周一（10日）對杭州野生動物世界有限公司總經理等5人採取刑事強制措施。

人民網報道，杭州市公安局富陽區分局對杭州野生動物世界有限公司相關人員因「金錢豹外逃事件」涉嫌犯罪，立案調查。

回顧這起外界戲稱園方「瞞豹」（「瞞報」諧音）的事件，許多資訊一開始並不透明，甚至訊息混亂。

園方疑為五一收入瞞報  草菅人命

當地村民最早是在5月1日發現金錢豹的身影，6日消息傳開、村民報警，7日又有人見到豹子身影。到了8 日，杭州市野生動物世界通報，因園區發生安全問題需及時處理和維護，因此暫停開放。

園方一開始否認有豹子出逃，直到8日下午，富陽官方發布消息確認杭州野生動物世界逃出3隻金錢豹，杭州野生動物世界發出致歉信，但仍未說明3隻金錢豹何時逃出。

由於5月1至5日是中國「五一長假」，園方的隱瞞態度，被公眾輿論認為是為了想要在長假中賺足門票錢，「只要金錢不要豹」，只考量自身利益，沒考慮民眾安全。

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在事件曝光後，一度傳出其中1隻逃出的金錢豹遭搜救犬咬死，事後證明並非金錢豹逃出的畫面。目前逃出的3隻金錢豹中已有2隻被捕獲，仍有1隻在逃。

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面對市民的恐慌與質疑，杭州官方發布，杭州市委書記周江勇9日赴杭州野生動物世界等地聽取工作滙報，查看杭州野生動物世界整改情況，並強調會繼續全力搜尋抓捕逃逸金錢豹。

為了搜索出逃的豹子，當局也出動了大量人力。官方媒體報道說，超過1000名民警、社區幹部、民兵、志願者被組織起來，對周邊地區進行拉網式排查和巡邏，並對學校、敬老院等場所進行重點防控。

當地警方還僱傭了無人機飛手，通過70多架熱成像無人機在周邊地區搜索。

責任編輯：鄧國強

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