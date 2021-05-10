北京加強監管網絡綜藝 抵制追星炒星 禁「花錢買投票」環節

愛奇藝選秀節目《青春有你3》「倒奶事件」風波，引發的監管風暴擴大。北京市廣播電視局周一（10日）表示，日前已印發通知，加強管理網絡綜藝，提到堅決抵製粉絲的追星炒星行為，節目不得設置「花錢買投票」環節，禁用輿論醜聞纏身等問題的嘉賓選手，並禁止未成年人參加選秀類網絡綜藝節目。

▲ 《青春有你3》引發監管網絡綜藝節目風暴。

該份《關於進一步加強網絡綜藝節目管理工作的通知》表示，一些網絡綜藝節目出現粉絲非理性發聲應援、追星炒星、泛娛樂化等問題，亟需加強引導，及時整治。

通知強調，網絡綜藝節目要堅持講品位、講格調、講責任，抵制低俗、庸俗、媚俗，大力弘揚社會主義核心價值觀，傳播正能量，堅守底線紅線。堅決抵製粉絲的追星炒星行為，抵制虛假作秀、激化矛盾、享樂拜金、無聊遊戲等不良行為，堅守社會的道德底線與審美底線。

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當局將嚴格管理調控選秀類網絡綜藝節目，抵制跟風扎堆、題材雷同、唯顏值流量、過度娛樂化等不良傾向。節目中不得設置「花錢買投票」環節，嚴禁刻意引導、鼓勵網民採取購物、充會員等物質化手段為選手投票。嚴禁任何機構和個人以「花錢買票」「集資打投」等形式進行數據造假，干擾節目選拔。通知提出，選拔機制要充分發揮專家學者、媒體、業界、觀眾代表的綜合評價作用，制定科學合理的評分和晉級標準。

對於網絡綜藝節目人員，通知要求各網絡視聽節目服務機構，從嚴審核把關選手背景情況，嚴禁選用涉及存在違法犯罪記錄和個人不良徵信記錄、輿論醜聞纏身、社會影響惡劣等問題的嘉賓選手。禁止未成年人參加選秀類網絡綜藝節目，堅決杜絕包裝炒作明星子女。影視明星的片酬要控制在合理額度。

早前《青春有你3 》粉絲為偶像打榜，購買大量贊助商酸奶，只為獲取瓶蓋內二維碼。網上瘋傳短片，有粉絲請人將牛奶瓶蓋拆開，將牛奶倒入溝渠，引發爭議。另外，《青春有你3》一名選手因家中產業被指涉毒、涉黃而退賽，也引來輿論關注。

北京市廣播電視局上周責令愛奇藝暫停《青春有你》第三季節目錄製。愛奇藝之後道歉，並關閉《青春有你》第三季所有助力通道；直至昨日，《青春有你3》在官方微博宣布終止節目錄製，取消決賽。

責任編輯：林佩怡

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