批美操弄台參與世衛　華春瑩：沒有誰比我們更關心台灣

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）早前發表聲明，呼籲世衛總幹事邀請台灣以觀察員身份參加世衛大會，聲稱將2400萬台灣民眾排除在世衛大會外只會危及全球衛生目標。中國外交部發言人華春瑩周一（10日）在例行記者會上回答相關問題時批評，布林肯的聲明嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

華春瑩說，疫情發生以來，中國中央政府在大陸之外最先邀請台灣地區衛生專家赴湖北武漢考察，分享了13次共計52份防疫資料，多次向台灣地區通報疫情防控最新消息，包括在大陸確診的台灣居民資訊，並專程通報大陸與世衛組織分享病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的資訊，強調「沒有誰比我們更關心台灣同胞的健康福祉。」

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中國同意世衛向台通報疫情3次

華春瑩指，在符合一個中國原則的前提下，中國中央政府對台灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排，包括經中央政府同意，世衛組織秘書處3次專門向台灣地區的衛生專家通報疫情，而台灣地區也加入了新冠疫苗實施計劃。

華春瑩續指，台灣當局多次自詡所謂「防疫模範生」，美方也多次在多個場合公開讚揚台灣的所謂「抗疫成果」，但另一方面他們又危言聳聽地說「會危及全球衛生目標」，質疑這是否自相矛盾。

華春瑩最後重申台灣問題事關中國核心利益，在這一問題上中方沒有任何妥協、退讓餘地，要求「美方停止炒作涉台問題」。

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責任編輯：唐宇廉

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