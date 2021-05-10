菲律賓擬建南沙島礁後勤設施 　華春瑩：沒必要挑動是非

菲律賓武裝部隊總司令索貝哈那（Cirilito Sobejana）周一（10日）接受CNN訪問時表示，將要求總統杜特爾特撥款，在與中國有主權爭議的中業島建立後勤設施，以及設置高解像度、具備夜間能力的相機，在該國聲稱擁有主權的島嶼周邊進行監察。

索貝哈那表明：「我們的目標是將中國海上民兵，以及其他中國船隻，從我們的專屬經濟區中驅離。」

中國外交部發言人華春瑩在周一的例行記者會上回應相關提問，批評近期有一些媒體或菲律賓國內有些人在不斷地炒作和挑動南海問題。

她強調，南海問題出現也只不過就是近幾十年的事情，但是中菲之間的友誼已經存續了上千年，中菲之間有共識，就是要共同努力通過對話和協商來和平、妥善地解決南海問題，中國和東盟國家也有這樣的共識，就是要致力於通過對話和談判，妥善解決問題，共同維護南海的和平與穩定。希望有些人不要在這個問題上挑動是非。

最近，中菲關係因南海問題而變得緊張，馬尼拉曾要求中方船隻離開爭議水域。不過，總統杜特爾特也嘗試降溫，強調菲律賓受惠於中國提供的疫苗。

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責任編輯：唐宇廉

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