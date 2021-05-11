國內復蘇持續提振  上月PPI增速創2017年底來最高（第二版）

▲ 國內復蘇持續提振 上月PPI增速創2017年底來最高

內地經濟持續釋放復蘇信號。國家統計局周二（11日）公布，4月份工業生產者出廠價格指數（PPI）按年上漲6.8%，遠遠高於上月，亦強於預期，更創出2017年10月以來的新高，數據繼續受國際大宗商品價格上漲、以及國內經濟持續復甦所提振。而4月份居民消費價格指數（CPI）則按年上漲0.9%，連續第二個月走高，符合市場預期。

（新增詳細數據及國家統計局解讀）

國家統計局周二早間公布的數據顯示，4月份PPI按年上漲6.8%，遠高於3月值的按年升4.4%，也超出市場預期。根據接受《華爾街日報》調查的15名經濟學家給出的預測中值，內地4月份PPI按年可能上升6.5%。

而4月PPI的按年增速亦創2017年底以來最高點，對上一個峰值是2017年10月按年增長6.9%。

內地4月份PPI按年上漲6.8% 超出預期

內地經濟一度受疫情影響，去年12月份PPI下降0.4%，為連降11個月，但降幅進一步收窄、按月漲幅亦有所擴大，2020年全年PPI同比下降1.8%。

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國家統計局城市司高級統計師董莉娟稱，4月份，國內工業生產穩定恢復，鐵礦石、有色金屬等國際大宗商品價格上行，生產領域價格繼續上漲。

董莉娟又稱，受去年同期對比基數較低影響，主要行業價格漲幅均有所擴大，其中石油和天然氣開採業上漲85.8%，擴大62.1個百分點；黑色金屬冶鍊和壓延加工業上漲30.0%，擴大8.5個百分點。

國家統計局周二公布的CPI數據則顯示，4月份CPI按年上漲0.9%，連續第二個月走高。同時，1至4月平均全國CPI按年上漲0.2%。

內地4月份CPI按年上漲0.9% 符預期

4月內地CPI漲幅符合預期。接受《華爾街日報》調查的15名經濟學家的預期中值顯示，4月CPI 可能同比上升0.9%。

統計局數據還顯示，4月份CPI按月下降0.3%，此前3月為按月降0.5%。

董莉娟解讀稱，從按月看，CPI降幅比上月收窄0.2個百分點。其中，食品價格下降2.4%，降幅收窄1.2個百分點，影響CPI下降約0.45個百分點。食品中，隨著生豬生產持續恢復，加之消費需求有所回落，豬肉價格繼續下降11.0%。

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非食品價格上漲0.2%，漲幅與上月相同，影響CPI上漲約0.19個百分點。其中，疫情防控形勢較好疊加節日因素影響，飛機票、旅行社收費分別上漲21.6%、5.3%；受原材料價格上漲影響，電冰箱、洗衣機等工業消費品價格上漲，漲幅介於0.6%-1.0%。

從按年看，CPI上漲0.9%，漲幅比上月擴大0.5個百分點。其中，食品價格下降0.7%，降幅與上月相同，非食品價格上漲1.3%，漲幅比上月擴大0.6個百分點。

責任編輯：連兆鋒

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