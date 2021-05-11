▲ 【中國人口普查結果】內地14.1億人 增速60多年最低

中國第七次全國人口普查結果出爐。國家統計局公佈，中國內地2020年人口共141,178萬人（14.1178億人），與2010年的133,972萬人（13.3972億人）相比，增加了7,206萬人，增長5.38%；年平均增長率為0.53%，比2000年到2010年的年平均增長率0.57%，下降0.04個百分點，並為1953年開始人口普查以來最低增速。中國仍是世界人口第一大國，連計港澳台人口超過14.4億。

國家統計局局長寧吉喆周二（11日）通報，數據表明，中國人口10年來繼續保持低速增長態勢。全國人口中，男性人口為723,339,956人（7.23億人），佔51.24%；女性人口為688,438,768人（6.88億人），佔48.76%。總人口性別比為105.07。

年齡方面，0至14歲人口為253,383,938人（2.53億人），佔17.95%；15至59歲人口為894,376,020人（8.94億人），佔63.35%；60歲及以上人口為264,018,766人（2.64億人），佔18.70%，其中65歲及以上人口為190,635,280人（1.91億人），佔13.50%。

與2010年第六次全國人口普查相比，0至14歲人口的比重上升1.35個百分點，15至59歲人口的比重下降6.79個百分點，60歲及以上人口的比重上升5.44個百分點，65歲及以上人口的比重上升4.63個百分點。

連計港澳台地區，中國全國總人口為1,443,497,378人（14.43億人）。其中，中國大陸31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口共1,411,778,724人；香港特別行政區人口為7,474,200人；澳門特別行政區人口為683,218人；台灣地區人口為23,561,236人。

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民族人口

內地人口中，漢族人口為1,286,311,334人（12.86億人），佔91.11%；各少數民族人口為125,467,390人（12.55億人），佔8.89%。與2010年第六次全國人口普查相比，漢族人口增加60,378,693人，增長4.93%；各少數民族人口增加1,1675,179人，增長10.26%。

城鄉人口

內地人口中，居住在城鎮的人口為901,991,162人（9.02億人），佔63.89%（2020年中國戶籍人口城鎮化率為45.4%）；居住在鄉村的人口為509,787,562人（5.10億人），佔36.11%。與2010年第六次全國人口普查相比，城鎮人口增加236,415,856人，鄉村人口減少164,361,984人，城鎮人口比重上升14.21個百分點。

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戶別人口

數據顯示，內地共有家庭戶49,416萬戶（4.9416億戶），家庭戶人口為129,281萬人（12.9281億人）；集體戶2,853萬戶，集體戶人口為11,897萬人（1.1897億人）。平均每個家庭戶人口為2.62人，比2010年的3.10人減少0.48。

教育程度

內地人口中，擁有大學（大專及以上）文化程度的人口為218,360,767人（2.18億人）；擁有高中（含中專）文化程度的人口為213,005,258人（2.13億人）；擁有初中文化程度的人口為487,163,489人（4.87億人）；擁有小學文化程度的人口為349,658,828人（3.50億人）。以上各種受教育程度的人包括各類學校的畢業生、肄業生和在校生。

與2010年第六次全國人口普查相比，每10萬人中擁有大學文化程度，由8,930人上升為15,467人；擁有高中文化程度的由14,032人上升為15,088人；擁有初中文化程度的由38,788人下降為34,507人；擁有小學文化程度的由26,779人下降為24,767人。

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普查結果原定上月公佈 押後惹關注

此次中國人口普查結果備受關注。當局原定4月上旬公佈結果，但押後至今，引起外界猜測。早前有外媒稱，中國此次普查人口跌破14億，並是自1949年以來首次人口下降。但國家統計局4月底否認，表示中國2020年人口保持增長。

對於為何押後公佈人口普查結果，國家統計局新聞發言人劉愛華上月解釋稱，是次普查準備在第六次全國人口普查發佈信息的基礎上，增加發佈更多更細的信息，同時大幅增加普查公報數量，因此發佈前準備工作也相應有所增加。

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責任編輯：連兆鋒