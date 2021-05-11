【中國人口普查結果】統計局：人口紅利依然存在

中國國家統計局公佈第七次全國人口普查結果，顯示中國內地人口超過14.1億，較10年前人口普查增加逾5%。國家統計局形容，中國人口紅利，以及超大規模國內市場優勢依然存在。但當局承認，中國人口增長放緩，需要採取措施促進人口長期均衡發展，並要辯證看待人口變化對經濟社會的影響。

國務院新聞辦公室周二（11日）舉行新聞發佈會，國家統計局局長寧吉喆稱，中國10年來人口總量持續增長，仍然是世界第一人口大國，人口質量穩步提升。

他提及，從人口總量上看，中國人口總量增速是放緩的，但仍然保持了平穩增長；從性別構成上看，出生人口性別比（男多女少）穩步下降，性別結構得到改善；從年齡構成上看，少兒人口數量增加，比重上升，出生人口中「二孩」佔比由2013年的30%左右，上升到2017年的50%左右。

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寧吉喆承認，普查數據也反映出中國人口發展中面臨著一些結構性矛盾，如勞動年齡人口和育齡婦女規模下降，老齡化程度加深，總和生育率下降，出生人口數量走低等。

他表示，要辯證看待人口變化對經濟社會的影響；中國人口基數大、人口眾多的基本國情沒有改變，超大規模國內市場優勢將長期存在，人口與資源環境仍將處於緊平衡狀態，但人口增長放緩，需要採取措施促進人口長期均衡發展。

他續稱，中國勞動力資源依然豐富，人口紅利繼續存在，同時勞動年齡人口逐年緩慢減少，經濟結構和科技發展需要調整適應；少兒人口和老年人口比重雙雙上升，少兒人口比重上升既反映了調整生育政策的積極成效，又凸顯了「一老一小」問題的重要性，需要優化生育政策，完善養育等人口服務體系。

寧吉喆指出，老年人口比例上升較快，老齡化已成為今後一段時期中國的基本國情，但老年人口的增加也會帶來智慧、傳承、發揮和需求拓展擴大。

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責任編輯：連兆鋒