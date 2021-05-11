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【中國人口普查結果】統計局：老齡化成長期重要國情

國情動向 11:29 2021/05/11

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中國第七次人口普查結果出爐，內地2020年人口逾14.1億，較上一次人口普查的2010年增長逾5%。連計港澳台地區，中國全國人口超過14.4億。國家統計局表示，中國仍是世界人口第一大國，人口紅利仍然存在，但老齡化已經成為中國長期的重要國情，這既有挑戰，也有機遇。

國家統計局周二（11日）公佈中國最新人口普查結果，反映中國15至59歲人口比重下降，而14歲或以下兒童人口比重雖然有所上升，但升幅遠不及60歲或以上長者。

國家統計局局長寧吉喆表示，「一老一小」人口比重上升，凸顯了一老一小問題的重要性，老齡化成為今後一段時期中國的基本國情。

【中國人口普查結果】內地14.1億人 10年增5%

統計局：人口紅利依然存在 但需確保長期均衡發展

寧吉喆指出，人口老齡化是中國社會發展重要趨勢，是較長期的重要國情，應對人口老齡化，既有挑戰也有機遇。

他解釋，挑戰方面，人口老齡化減少了勞動人口，加重了社會保障負擔；但同時也要看到，老齡化促進了銀髮經濟的發展，增加了老年服務的消費和技術進步等。他稱值得一提的是，在老齡人口中，60至69歲低齡老年人佔比超過50%，發揮餘熱的潛力較大。

中國第七次人口普查結果顯示，內0至14歲人口為2.53億人，佔17.95%；15至59歲人口為8.94億人，佔63.35%；60歲及以上人口為2.64億人，佔18.70%，其中65歲及以上人口為1.91億人），佔13.50%。

與2010年相比，0至14歲人口的比重上升1.35個百分點，15至59歲人口的比重下降6.79個百分點，60歲及以上人口的比重上升5.44個百分點，65歲及以上人口的比重上升4.63個百分點。

中國經濟失人口紅利？日媒：機械人使GDP輕易翻倍

文科生太多導致中等收入陷阱？人行論文掀熱議

人行論文警告人口衰減風險 建議全面放開生育

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責任編輯：連兆鋒

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