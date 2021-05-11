慎入！電動車電梯內爆燃「焗燒」5人 嬰孩75%燒傷（有片，多圖）

▲ 慎入！電動車電梯內爆燃「焗燒」5人 嬰孩75%燒傷

電動車、獨輪車不時傳出起火爆炸個案，香港亦曾有人因此傷亡，悲劇如今再在四川成都重演。當地一名男子周一晚牽著電動車乘搭電梯（又稱升降機）時，車身突然起火，電梯頓變「火燒密室」，5人同告燒傷，其中一名手抱嬰兒據報75％燒傷。警方正調查具體起火原因。

根據《沸點視頻》報道，事發在周一（10日）晚間，透過閉路電視畫面可看到，電梯內共有3名男子及一位抱著嬰兒的婦人，合共5人。

事發當時，身穿白衣的男子將電動車牽進電梯內打算返家。詎料電梯門才剛關上沒多久，電動車便突然冒出大量煙霧，接著便起火燃燒，嚇壞電梯內眾人。

電梯變火燒密室 搭客無處可逃

由於電梯內部空間狹小，頓時被火舌吞噬，各人無處可逃，只得在其中拼命呼喊求救；但警員及消防接報到場時，各人已被燒傷至皮開肉裂。所有傷者後送往醫院治療，至於電瓶車起火原因，則仍待警方進一步調查。

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據報，肇事大廈的住戶反映，物業管理公司平時張貼了告示，要求電動車不進電梯，應停放在指定停車點，也制止過讓電動車牽進電梯的人，但仍然有住戶照舊。住戶並反映，該社區存放電動車的車庫，開門時間是早上6:00開放至晚上11:00，夜間開門1元人民幣1次。

另報道，被燒傷的嬰兒僅5個月大，正在華西醫院搶救，其燒傷面積達75%。而其他幾名傷員正在成都市第二人民醫院燒傷科救治。

管業處禁車動車入電梯 有居民不聽

新聞曝光後，不少網友也紛紛留言，「電動車不能上樓，否則可以報警的」、「消防規定電動車嚴禁進入室內」、「好嚇人，還有個嬰兒」、「大家一定不要跟電動車一起乘坐電梯；在此也呼籲，希望電動車不要進入樓道，太危險了」。

事實上，這類意外事故並非首起，去年8月，廣西省南寧市也有一名婦人牽著電動車搭乘電梯，卻發生爆炸意外，煙霧間瀰漫整座電梯，車輛一下子就被燒得只剩下骨架，所幸婦人很快打開電梯門逃生，沒有受到任何傷害。

責任編輯：鄧國強