  • 31°C
香港時間 : 2021511日 (二) 13:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

習近平：要增強做中國人的骨氣和底氣

國情動向 12:37 2021/05/11

分享：

中共總書記習近平周日（9日）在回覆山東大學《文史哲》雜誌全體編輯的信中說，要「增強做中國人的骨氣和底氣」，需要深入闡釋如何更好「堅持中國道路、弘揚中國精神、凝聚中國力量」。

人民日報海外版新媒體「學習小組」報道，「文史哲」雜誌編輯部全體編輯日前寫信給習近平，匯報雜誌社成立70年來的成績，「表達了擔負起時代使命、發揮好期刊作用、為民族復興貢獻力量的決心」。

根據報道，習近平在回信中說，「增強做中國人的骨氣和底氣」，讓世界更好認識中國、了解中國，需要深入理解中華文明，從歷史和現實、理論和實踐相結合的角度，深入闡釋如何更好「堅持中國道路、弘揚中國精神、凝聚中國力量」。

習回信《文史哲》雜誌

習近平說，回答好這一重大課題，需要廣大哲學社會科學工作者共同努力，在新的時代條件下推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展。

習近平文章評今天世界大局：就是一個「亂」字

習近平《求是》刊文 從4方面談中國發展（全文）

他提到，高品質的學術期刊就是要「堅守初心、引領創新」，展示高水平研究成果，支持優秀學術人才成長，促進中外學術交流。

根據介紹，「文史哲」雜誌創辦於1951年5月，是中共建政後創刊的第1家大學院校文科學報，也是中國目前發行最久的綜合性人文社科學術期刊。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

習近平訪湘江紀念園：困難再大 想想紅軍長征血戰（多圖）

習近平默克爾通話：歐盟應戰略自主  話藏玄機？

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解
 

相關文章

習近平《求是》刊文 從4方面談中國發展（全文）
2021/05/04
習近平《求是》刊文 從4方面談中國發展（全文）
習近平文章評今天世界大局：就是一個「亂」字
2021/05/05
習近平文章評今天世界大局：就是一個「亂」字
首屆消博會海南登場 習：世界共享中國市場機遇
2021/05/07
首屆消博會海南登場 習：世界共享中國市場機遇
習近平與國際奧委會主席通話 有信心北京冬奧如期舉行
2021/05/08
習近平與國際奧委會主席通話 有信心北京冬奧如期舉行
【母親節】央視罕曝習近平與母親往事 母勉兒：高處不勝寒（多圖）
2021/05/09
【母親節】央視罕曝習近平與母親往事 母勉兒：高處不勝寒（多圖）

你可能感興趣

習近平《求是》刊文 從4方面談中國發展（全文）
20:28 2021/05/04
習近平《求是》刊文 從4方面談中國發展（全文）
習近平文章評今天世界大局：就是一個「亂」字
11:01 2021/05/05
習近平文章評今天世界大局：就是一個「亂」字
首屆消博會海南登場 習：世界共享中國市場機遇
21:16 2021/05/07
首屆消博會海南登場 習：世界共享中國市場機遇
內政 政治 地緣政治 大學 哲學 中國共產黨 習近平 中國 中美關係

下一篇文章

【中國人口普查結果】內地14.1億人 增速60多年最低
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

「中國太空站拒絕美國申請加入」炸網 實情是這樣的
「中國太空站拒絕美國申請加入」炸網 實情是這樣的
東風17導彈升級版曝光 竟跟國慶閱兵完全變了樣
東風17導彈升級版曝光 竟跟國慶閱兵完全變了樣
中國「飛龍-2」無人隱形轟炸機原型機下線　號稱將領先美軍在研B-21（組圖）
中國「飛龍-2」無人隱形轟炸機原型機下線　號稱將領先美軍在研B-21（組圖）
拜登大計終成形：欲遏中國 先學中國
拜登大計終成形：欲遏中國 先學中國
美國海軍士兵私拍遼寧艦戰機降落 驚嘆「WOO」
美國海軍士兵私拍遼寧艦戰機降落 驚嘆「WOO」
「奪島神器」服役 海南艦曬「海上攤煎餅」絕技（有片）
「奪島神器」服役 海南艦曬「海上攤煎餅」絕技（有片）