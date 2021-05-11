【人口普查】廣東人口1.26億連續14年稱冠 年齡結構佔優

國家統計局今日（11日）公布全國第七次人口查普結果，廣東全省常住人口達126,012,510，佔全國總人口8.93%，連續14年居全國首位。與2010年第六次普查相比，增加逾2,170萬，增幅5.38%。結構上，青壯年人口比例、受教育程度均高於全國平均水平，而老年人口比例則仍低於絕大多數地區。

據普查公報顯示，各省區市的常住人口，廣東以逾1.26億排在第二，山東以逾1億人緊隨其後，上述兩者是唯二人口破億的省份，河南則以9,936萬人排在第三。隨後依次為江蘇、四川、河北、湖南、浙江、安徽及湖北。最少的分別是西藏、青海及寧夏，前者的常住人口只有364萬。

廣東60歲及以上人口佔比為12.35%，與2010年相比提高2.62%，比全國平均低6.35％。65歲及以上的佔為為8.58%，比全國平均低4.92％。老年人口比例更低的地區，只有西藏、青海及新疆。其他主要省區市，北京19.63%、上海23.38%、浙江18.70%、江蘇21.84%、四川21.71%、福建15.98%。

在15至59歲人口方面，所佔比例最高的是北京、廣東及浙江，分別為68.80％、68.53％及67.86%。

從受教育程度看，廣東每10萬人中具有高中以上文化程度的人口數達18,224人，比全國平均多出3,136人，同時是除了上海之外最高的地區。但若看大專以上程度，每10萬人中只有15,699人，比全國平均略多232人，但只能排進中游水平，遠差於北京41,980人、上海33,872人、天津26,940人。

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責任編輯：陳建錫

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