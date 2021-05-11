【中國人口普查結果】男多女近3500萬  這省最「盛產」王老五

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【人口普查】廣東人口1.26億連續14年稱冠 年齡結構佔優
中國人口普查結果出爐。國務院新聞辦公布，全國人口仍有增長，但男女人口失衡狀況沒明顯改善，男性人口仍比女性多近3500萬，與上一普查相若、失衡僅僅輕微減少。其中，男多於女的狀況在廣東最嚴重。
國務院新聞辦公室周二（11日）上午舉行新聞發布會，介紹第七次全國人口普查（「七人普」）主要數據結果；其中在性別構成方面，男性人口為723339956人，佔51.24%；女性人口為688438768人，佔48.76%。男性人口比去性多逾3490萬人。
男多少近3500萬人
根據普查結果，內地總人口性別比（以女性為100，男性對女性的比例）為105.07，與2010年第六次全國人口普查時的105.2基本相若、只有些微降低。
不同省份來看，廣東省的男性人口比重達到53.07%，性別比113.08%，為全國最高；其二及三，則是海南（112.86）和西藏（110.32）。
31個省市區中，遼寧、吉林兩省的男性人口比重均為49.92%，不足50%，是少有的兩個「女多男少」省份。
國家統計局局長寧吉喆表示，從性別構成上看，出生人口性別比穩步下降，性別結構得到改善。從出生人口看，出生人口性別比2020年為111.3，較2010年降低了6.8，逐漸趨向正常水平。
責任編輯：鄧國強
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