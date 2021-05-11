▲ 【中國人口普查結果】香港人居內地數字曝光：超過37萬

國務院第七次全國人口普查結果公布，其中在「接受普查登記的港澳台居民和外籍人員情況」專章中，曝光了香港人居內地數字，原來多超過37萬人，相等於香港總體人口約5％。

根據第七次全國人口普查結果，居住在31個省份並接受普查登記的香港居民371380人，如以香港總人口7474200計，香港原來有接近5％居民目前居內地。

至於澳門，目前55732人居住內地，台灣有157886人，外籍人員則有845697人。港澳台及外籍人士居內地者合計逾143萬人。

性別構成方面，居於內地的香港居民中男性爲202296人、佔逾54％，女性則爲169084人，佔約45％。

居內地港人男性佔54％ 但與女性相相距不大

澳門居內地者，男性爲29067人佔52％，女性爲26665人；台灣地區居民，男性爲102897人佔65％，女性爲54989人。外籍人員，男性爲402026人佔47％，女性爲443671人。

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而居住時間，上述人員中，居住時間三個月以下的40659人；居住時間三個月至半年的56342人；居住時間半年至一年的166884人；居住時間一年至兩年的248174人；居住時間兩年至五年的 314954人；居住時間五年以上的603682人。

也就是長居內地五年以上的港澳台及外籍人士，佔比最多達42％以上。

港澳台及外籍人士居內地 商務理由佔最多

前赴內地（大陸）或來華目的，上述人員中，以商務爲目的77008人；以就業爲目的444336人；以學習爲目的219761人；以定居爲目的419517人；以探親爲目的74735人；其他目的195338人。

地區分布上，上述人員按居住地分，人數排在前十位的省份是：廣東418509人，雲南379281人，上海163954人，福建106248人，北京62812人，江蘇58201人，浙江46189人，廣西26043人，山東21829人，遼寧20562人。居住在其他省份的127067人。

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責任編輯：鄧國強

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