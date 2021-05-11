  • 31°C
香港時間 : 2021511日 (二) 16:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2021胡潤慈善榜出爐　誰是中國首善？

國情動向 15:30 2021/05/11

分享：

胡潤研究院周二（11日）發佈《2021胡潤慈善榜》，年僅41歲的拼多多創辦人黃崢過去一年共捐贈120億元（人民幣，下同），首次成為中國首善。

今年是胡潤研究院連續第18年發佈《胡潤慈善榜》，在2020年4月1日至2021年4月30日期間，計算現金和股權捐贈，以及有法律效力的承諾捐贈，結果發現今年「億級慈善家」達39人，為歷年來第二多，少於2019年的47人。

黃崢豪捐120億

《2021胡潤慈善榜》上榜門檻為1億元。39位中國最慷慨慈善家共來自16個城市，共計捐贈301億元。他們平均年齡58歲，比去年大3歲，當中59%來自上市公司。

其中，拼多多黃崢過去一年捐贈多達120億元，以支持科研為主；美的69歲何享健及其家族以63億元捐贈額排名第二，他們以捐建醫院為主；恒大63歲許家印則以24億元捐贈額排名第三，他以扶貧為主，並已連續3年位列三甲。

教育領域捐贈人數最多，佔比從去年31%增加到39%；受新冠疫情影響，醫療方面捐贈人數繼續上升，佔比從去年17%增加到27%，為上榜慈善家第二大捐贈領域；扶貧則排第三，佔比從去年11%增加到24%。

5位女性上榜　閩商最慷慨

值得留意的是，今年有5位女性慈善家上榜，包括碧桂園的楊惠妍、榮程的張榮華、海底撈的舒萍、晨曦投資的楊晉、恒力集團的範紅衛。

從出生地來看，粵商最多，佔榜單27%；其次是閩商，佔19%。胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示：「閩商做慈善相對慷慨。胡潤慈善榜18年來，閩商幾乎都排在前兩名，而在胡潤百富榜上，閩商只排前五。慈善榜上排名第一的粵商，在百富榜上也是前兩名。」從公司總部來看，廣東最多，佔36%；其次是北京，佔21%。

責任編輯：唐宇廉

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

 

相關文章

胡潤：去年全球樓價漲幅前50 內地城市僅佔7席
2021/02/25
胡潤：去年全球樓價漲幅前50 內地城市僅佔7席
胡潤公佈內地大消費民企百強榜 華為、美的、海天位列頭三
2021/03/23
胡潤公佈內地大消費民企百強榜 華為、美的、海天位列頭三
胡潤白手起家U40富豪榜 北京人數超三藩市首次登頂
2021/04/13
胡潤白手起家U40富豪榜 北京人數超三藩市首次登頂

你可能感興趣

胡潤：去年全球樓價漲幅前50 內地城市僅佔7席
15:56 2021/02/25
胡潤：去年全球樓價漲幅前50 內地城市僅佔7席
胡潤公佈內地大消費民企百強榜 華為、美的、海天位列頭三
14:28 2021/03/23
胡潤公佈內地大消費民企百強榜 華為、美的、海天位列頭三
胡潤白手起家U40富豪榜 北京人數超三藩市首次登頂
12:47 2021/04/13
胡潤白手起家U40富豪榜 北京人數超三藩市首次登頂
社會民生 慈善活動 拼多多（美：PDD）

下一篇文章

習近平：要增強做中國人的骨氣和底氣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

東風17導彈升級版曝光 竟跟國慶閱兵完全變了樣
東風17導彈升級版曝光 竟跟國慶閱兵完全變了樣
中國「飛龍-2」無人隱形轟炸機原型機下線　號稱將領先美軍在研B-21（組圖）
中國「飛龍-2」無人隱形轟炸機原型機下線　號稱將領先美軍在研B-21（組圖）
「奪島神器」服役 海南艦曬「海上攤煎餅」絕技（有片）
「奪島神器」服役 海南艦曬「海上攤煎餅」絕技（有片）
美國海軍士兵私拍遼寧艦戰機降落 驚嘆「WOO」
美國海軍士兵私拍遼寧艦戰機降落 驚嘆「WOO」
「中國太空站拒絕美國申請加入」炸網 實情是這樣的
「中國太空站拒絕美國申請加入」炸網 實情是這樣的
拜登大計終成形：欲遏中國 先學中國
拜登大計終成形：欲遏中國 先學中國