2021胡潤慈善榜出爐　誰是中國首善？

胡潤研究院周二（11日）發佈《2021胡潤慈善榜》，年僅41歲的拼多多創辦人黃崢過去一年共捐贈120億元（人民幣，下同），首次成為中國首善。

今年是胡潤研究院連續第18年發佈《胡潤慈善榜》，在2020年4月1日至2021年4月30日期間，計算現金和股權捐贈，以及有法律效力的承諾捐贈，結果發現今年「億級慈善家」達39人，為歷年來第二多，少於2019年的47人。

黃崢豪捐120億

《2021胡潤慈善榜》上榜門檻為1億元。39位中國最慷慨慈善家共來自16個城市，共計捐贈301億元。他們平均年齡58歲，比去年大3歲，當中59%來自上市公司。

其中，拼多多黃崢過去一年捐贈多達120億元，以支持科研為主；美的69歲何享健及其家族以63億元捐贈額排名第二，他們以捐建醫院為主；恒大63歲許家印則以24億元捐贈額排名第三，他以扶貧為主，並已連續3年位列三甲。

教育領域捐贈人數最多，佔比從去年31%增加到39%；受新冠疫情影響，醫療方面捐贈人數繼續上升，佔比從去年17%增加到27%，為上榜慈善家第二大捐贈領域；扶貧則排第三，佔比從去年11%增加到24%。

5位女性上榜 閩商最慷慨

值得留意的是，今年有5位女性慈善家上榜，包括碧桂園的楊惠妍、榮程的張榮華、海底撈的舒萍、晨曦投資的楊晉、恒力集團的範紅衛。

從出生地來看，粵商最多，佔榜單27%；其次是閩商，佔19%。胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示：「閩商做慈善相對慷慨。胡潤慈善榜18年來，閩商幾乎都排在前兩名，而在胡潤百富榜上，閩商只排前五。慈善榜上排名第一的粵商，在百富榜上也是前兩名。」從公司總部來看，廣東最多，佔36%；其次是北京，佔21%。

責任編輯：唐宇廉

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