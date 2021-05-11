中國駐菲律賓大使：別因1%分歧影響99%合作

中菲關係最近轉差，中國駐菲律賓大使黃溪連周日（9日）接受中央電視台訪問時表示，南海問題是兩國繞不開的議題，但並不是無法解開的死結，強調南海問題是局部，中菲關係是整體，不能因1%的分歧，影響99%的友好與合作大局。

較早前，菲律賓外交部曾召見黃溪連，詢及關於中國船隻在南海爭議島礁附近「非法停留」一事，菲外長洛欽更曾在社交媒體上以粗言批評中國。央視主持人問及，中菲之間對南海問題再出現一些波動，目前事情進展如何？雙方對南海問題如何把握好正確的方向？

黃溪連回應說，對於菲方有關部門和個別人的不當聲明和言論，中國外交部發言人和中國駐菲使館已作回應，表明中方立場和態度。他指出中菲是搬不走的鄰居，鄰居之間有分歧很正常，關鍵是雙方要以成熟和建設性方式妥處分歧，這符合兩國的共同利益和兩國人民的共同願望。

通過友好協商解決分歧

黃溪連續指，成熟和建設性就是要通過溝通和友好協商來解決分歧，而不是情緒化應對。事實證明，說話嗓門大、分貝高，除了刺耳之外，並不能解決問題，也不能說明他有理，更不可能改變事實。相互尊重、真誠溝通、求同存異，才是外交的正道。中方贊同菲律賓總統杜特爾特所說，中菲兩國對個別問題的分歧和矛盾不應影響雙方的友好與合作。這也是雙方共識。

黃溪連又認為，南海問題是中菲之間繞不開的議題，但並非無法解開的死結。南海問題出現才幾十年，而中菲友誼已經存續上千年。南海問題是局部，中菲關係是整體。雙方不能因1%的分歧影響99%的友好與合作大局。雙方應根據兩國元首重要共識，通過友好協商妥處分歧，推進合作，增進互信，共同維護雙邊關係大局和海上和平穩定。

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責任編輯：唐宇廉

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