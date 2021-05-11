【中國人口普查結果】任澤平：放開生育刻不容緩

中國人口仍保持增長，增速卻跌至60年來新低。內地人口學者任澤平指， 數據表明老齡化、不婚化正加速來臨，開放生育刻不容緩，至少先放寬「三孩」。梁建章則指，中國生育率去除堆積效應後，比歐美國家甚至少子化嚴重的日本還低， 樓價、教育成本昂貴，是拉低生育意願的主因。

他提到，中國的嬰兒潮出現在1962至1976年，到70年代末計劃生育，人口斷崖式下降。當前，適齡生育的婦女正以每年200萬至300萬的速度減少，年輕一代典型的特點就是結婚少、結婚晚、離婚多。他指，再不開放生育，恐怕會讓這一批適齡婦女錯過年齡，往來她們將無能力或意願生育。

至於解決生育問題，必須加快 構建支撐體系，讓民眾「生得起、養得起」，包括實行差異化的個稅抵扣及經濟補貼政策、加大托育服務供給，將0至3歲入托率從4%提升至40%、完善女性就業權益保障、保障非婚生育的平等權利，以及降低撫養直接成本等。

梁建章指，中國當前的生育率約1.3，事實上它包括了正逐步消失的二孩堆積效應，否則只餘下1.0至1.1左右，「與很多歐美髮達國家1.6左右的平均水平相比，少了0.5個孩子。就算跟少子化嚴重比日本相比，也要比他們的1.4還少了0.3個孩子。可以說，中國的人口形勢在全世界範圍內最為嚴峻。」

導致生育意願偏低的原因，一是中國大城市的樓價收入比極高，是發達國家平均水平的2倍，以深圳為例，其收入比超過40，即全家不吃不喝也要40年才買到樓，極大壓抑了城市夫婦的生育意願。二是教育壓力和成本高，在上海養一個孩子從出生到初中要花約80萬元人民幣，超過發達國家的撫養成本，但中國人均收入只有發達國家1/3。三是生育環境遠不如發達國家友好，產假制度、幼托機構以及女性平權等方面，還有很多短板需要彌補。

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責任編輯：陳建錫

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