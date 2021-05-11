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中國平均年齡38.8歲 「抗衰老」成中美角力新戰場

經濟脈搏 16:03 2021/05/11

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國家經濟發展動力與人口結構息息相關，中國第七次全國人口普查反映，中國人口增速創60年來最低、平均年齡增至38.8歲，這與美國相比又如何？無獨有偶，中美官員近日先後放話，指自己人口質素仍具優勢，反映中美這場國力較量，人口質素競賽已成箇中元素之一。

中美人口老化程度誰更高，有待進一步分析，而以下數據或許可作為參考：

其一：人口增長率

中國第七次全國人口普查結果中，中國內地2020年人口共14.1178億人，與2010年的13.3972億人相比，增加了7,206萬人，增長5.38%，被指是60年來最低

美國2020人口普查中，人口約為3.3億人，相比10年前的上次普查增長了7.4％。增速為僅次於1940年普查（比10年前增加7.3％）的歷史第二低。

其二：人口平均年齡

國家統計局局長寧吉喆表示，中國人口平均年齡為38.8歲，勞動力資源仍然充沛。

美國人口普查局早前公布2020人口分析報告顯示，截至2020年4月1日，以全美人口以三組不同人口規模，全美人口年齡中位數分別為38.4、38.5和38.7歲。而寧吉喆則說，美國人口平均年齡是38歲。

【中國人口普查結果】內地14.1億人 增速60多年最低

【中國人口普查結果】統計局：人口紅利依然存在

其三：65歲以上老齡人口比例

中國第七次全國人口普查反映，65歲及以上人口為190,635,280人（1.91億人），佔13.50%。

聯合國統計，美國65歲以上老年人口約佔總體的16％。雖然低於老年人口比例接近3成的日本和佔比20％左右的其他已開發國家，但比例仍不低。

儘管中國出生率下降形勢更明顯，但作為中國國家統計局長的寧吉喆在記者會指出，普查資料顯示，中國人口增速放緩，過去十年間年均增長率是0.53%，較前一個十年下降了0.04個百分點。這個趨勢與婦女數量下降，人們的生育時間推遲、生養成本提高與經濟發展相關。

【中國人口普查結果】統計局：老齡化成長期重要國情

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布林肯聲稱美國人力資源競爭力  比中國好

但他強調，中國人口今後會達到峰值，只是具體時間還有不確定性，暗示中國人口紅利仍未結束。他預計在未來一段時間內，中國人口總量會保持在14億人以上。而目前中國平均年齡是38.8歲，依然年富力強，與美國平均38歲的水準差不多。

而美國國務卿布林肯（Antony John Blinken）日前在當地電視節目中，在被問及中國GDP可能在2028年就會超過美國時，稱一個國家真正的財富在於其人力資源，以及讓其發揮潛力的能力。

布林肯認爲美國比中國能更好應對來自這方面－－確保人力資源質素的挑戰。

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責任編輯：鄧國強

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